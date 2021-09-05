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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إصابة رجل وسيدة بحادث طعن نفذه مقيم من أصل أفغاني في برلين

الشرطة الالمانية
الشرطة الالمانية

أعلنت شرطة مدينة برلين، اليوم الأحد، أن شخصاً من أصل أفغاني أصيب بجروح بالغة في هجوم طعن وقع في العاصمة الألمانية، مضيفة أنه تم اعتقال الجاني.

ووقع الحادث بعد ظهر أمس، السبت، عندما هاجم الأفغاني، الذي يعيش في ألمانيا منذ عام 2016، امرأة تبلغ من العمر 58 عامًا تعمل في الحديقة بزعم أنه لا يحب حقيقة أنها تعمل، بعد ذلك، هاجم رجلاً يبلغ من العمر 66 عامًا جاء لإنقاذ تلك المرأة.

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وقالت الشرطة إن الضحيتين أصيبا في رقبتيهما، مضيفة أن كلاهما خضع لعملية جراحية وهما في المستشفى حاليا.

وتم اعتقال المهاجم على الفور، ووفقًا للتحقيق الأولي، يمكن أن يكون الجاني مختل عقليا، وأن دافعه لمهاجمة المرأة على أساس أنها تخرج للعمل هو إثر اضطراب نفسي يعانيه، وفقا لتقرير نشرته صحيفة ألمانية.

ويقوم المدعون حاليا بالتحقيق في تفاصيل الجريمة ودوافعها، دون استبعاد احتمال وقوع “هجوم بدافع تغذيه نزعة متشددة”.

المانيا عملية جراحية مختل عقليا هجوم طعن صحيفة ألمانية اضطراب نفسي

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