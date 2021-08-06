سفارة البحرين في برلين: يمكن للمواطنين السفر إلى ألمانيا بشرط

أفادت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أنه اعتبارًا من شهر أغسطس 2021 يمكن للمواطنين البحرينيين السفر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بشرط توفير شهادة فحص مختبري (PCR) لا تتعدى 72 ساعة، أو إثبات التعافي من فيروس كورونا (كوفيد 19)، أو إبراز شهادة التطعيم المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضحت السفارة وفقا لما نشرته صحيفة الأيام أنه في حال كان المواطن متطعمًا بأحد التطعيمات غير المعتمدة لدى ألمانيا فيتوجب وجود شهادة فحص مختبري (PCR) مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض شركات الطيران تشترط وجود شهادتي الفحص بالإضافة إلى إثبات التطعيم.

يأتي ذلك بعد إلغاء تصنيف المناطق الخطرة الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ يختصر تصنيف المناطق الخطرة إلى فئتين وهما منطقة ذات سلالات متحورة، ومنطقة عالية الخطورة، حيث إن مملكة البحرين ليست مشمولة ضمن هاتين الفئتين.