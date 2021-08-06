عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سفارة البحرين في برلين: يمكن للمواطنين السفر إلى ألمانيا بشرط

البحرين
البحرين

أفادت سفارة مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية أنه اعتبارًا من شهر أغسطس 2021 يمكن للمواطنين البحرينيين السفر إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بشرط توفير شهادة فحص مختبري (PCR) لا تتعدى 72 ساعة، أو إثبات التعافي من فيروس كورونا (كوفيد 19)، أو إبراز شهادة التطعيم المعتمدة لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وأوضحت السفارة وفقا لما نشرته صحيفة الأيام أنه في حال كان المواطن متطعمًا بأحد التطعيمات غير المعتمدة لدى ألمانيا فيتوجب وجود شهادة فحص مختبري (PCR) مع الأخذ بعين الاعتبار أن بعض شركات الطيران تشترط وجود شهادتي الفحص بالإضافة إلى إثبات التطعيم.

txt

البحرين توجه رسالة عاجلة إلي المجتمع الدولي بشأن الحوثيين

txt

البحرين.. أعضاء الشورى: ضرورة تعزيز التشريعات الوطنية في مجال الأمن السيبراني

يأتي ذلك بعد إلغاء تصنيف المناطق الخطرة الأساسية في جمهورية ألمانيا الاتحادية، إذ يختصر تصنيف المناطق الخطرة إلى فئتين وهما منطقة ذات سلالات متحورة، ومنطقة عالية الخطورة، حيث إن مملكة البحرين ليست مشمولة ضمن هاتين الفئتين.

سفارة مملكة البحرين ألمانيا الاتحادية البحرينيين شهادة فحص مختبري pcr فيروس كورونا

ترشيحاتنا

فيديوجراف| بث مباشر .. شاب يتخلص من حياته في غرفة نومه

أولمبياد طوكيو.. عبد الله ممدوح يخسر أمام لاعب أمريكا ويصعب مهمته في التأهل

إعلان وظائف.. سكك حديد مصر تكشف عن وجود عدد 250 وظيفة شاغرة بالهيئة

بسبب رفضها عريس ثري| أم تلقى بابنتها من الطابق الخامس.. تفاصيل

بعد نقله إلى المستشفى .. رسائل حب من النجوم والجمهور لـ صلاح عبد الله

سوني تعتزم إنتاج 14.8 مليون جهاز بلاي ستيشن 5 خلال 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وسقوط أمطار بالبلاد

ضرب إسرائيل بـ 15 صاروخا| نزوح الأهالي من لبنان.. وحزب الله يرد

غلق كلي للطرق.. تعرف على إجراءات المرور للاحتفال بنقل "مركب خوفو"

بعد تراجع مستواه.. مدرب جالاتا سراي يكشف مصير مصطفى محمد

بعد فترة طويلة من انفصالهما.. عمرو دياب مع دينا الشربيني مجددا

لقيادة سيارة بدون لوحات.. القبض على الفنان حسن شاكوش بالساحل الشمالي

أولمبياد طوكيو.. انهيار ضياء جودة من البكاء والمصارع الصيني يسانده

أول رد فعل من حسن شاكوش بعد القبض عليه في الساحل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الآلاف يفرون من الموت.. شاهد| ماذا فعلت الحرائق الضخمة في اليونان؟

طريقة التخلص من الناموس في المنزل

طريقة عمل فطيرة الزعتر والجبن بخطوات بسيطة

أنشطة مكثفة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري خلال شهر يوليو ..صور

فيديو

فيديو جراف.. نسب يشرف.. المصري نائل نصار يخطف قلب ابنة بيل جيتس

فيديوجراف.. بالملابس الداخلية .. صورة للراحل أحمد راتب تتسبب في بكاء ابنته

أخيرا اتكلمت.. عمرو سعد يكشف تفاصيل حديثه مع دلال عبدالعزيز "فيديوجراف"

فيديوجراف.. تؤدي الي الانتحار .. أمراض اصابت شريف مدكور وفرح الزاهد

المزيد

ساحة رأي

عبد الفتاح طارق يكتب: فترة ما بعد الامتحانات!

مني داوود تكتب: الاتيكيت نظافة قلب وأخلاق

نعمة الشنشوري تكتب: من هدي النبوة في حل مشكلات الزوجية

وفاء أبو السعود تكتب: بدل فاقد

د. ايمان محمود شاهين تكتب: غرس روح المواطنة والانتماء يبدأ من الأسرة

عبد المعطى أحمد يكتب: قناة السويس عبر التاريخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.احمد فخرى

الفراغ الوجودى والهروب إلى العالم الافتراضى

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (2)

محمد أرسلان

صرخة «شنكال- سنجار» في عالم أصم

مروة لطفي

التأهيل النفسي للإنجاب

شريف سمير

«ثورة الياسمين».. على مأدبة الغذاء

أحمد فرغلى رضوان

«مش أنا».. المؤلف والممثل دونت ميكس !

إلهام أبو الفتح

الجو نار .. والفيضانات تغرق العالم

محمد نوار

التقوى والصبر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ