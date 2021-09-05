مقتل المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في بانشير

أفادت وسائل إعلام محلية في أفغانستان، اليوم الأحد، بمقتل المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في ولاية بانشير فهيم دشتي خلال معارك مع حركة طالبان.

وقالت التقارير إن دشتي، وهو عضو بارز في حزب "الجمعية الإسلامية الأفغانية"، قتل الأحد في اشتباكات بإقليم بانشير، معقل قوات جبهة المقاومة الوطنية المناهضة لحركة طالبان.

في وقت سابق، أعرب زعيم المقاومة في بانشير، أحمد مسعود، عن استعداده لوقف القتال، بشرط انسحاب طالبان من الولاية على أن يجري حينها محادثات مع مجلس العلماء.

وأعلنت حركة طالبان، اليوم الأحد، أن قواتها دخلت عاصمة إقليم بانشير الذي تحصنت فيه قوات معارضيها منذ سقوط العاصمة الأفغانية كابول في يد الحركة.

وقال بلال كريمي، المتحدث باسم طالبان، إن الحركة سيطرت على مقر الشرطة ومركز منطقة رخة قرب بازاراك عاصمة الإقليم وإن قوات المعارضة تكبدت خسائر فادحة في صفوفها إضافة لأسر العديد وضبط مركبات وأسلحة وذخائر.

في وقت سابق، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن حركة طالبان أصبحت "طرف حوار لا مفر منه بالنسبة للاتحاد الأوروبي".

وأضاف بوريل أنه على الاتحاد الأوروبي ضمان استمرار حضوره في أفغانستان لتجنب "الإقصاء من قبل قوى أخرى".