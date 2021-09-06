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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فولكس فاجن تعود بإصدارها الشهير POLO GTI ..صور

فولكس فاجن تعود بإصدارها
فولكس فاجن تعود بإصدارها الشهير POLO GTI

حققت إصدارات شركة فولكس فاجن الألمانية شعبية كبيرة داخل أسواق السيارات العالمية، وذلك مع تنوع طرازاتها مثل فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات، أو السيدان الشهيرة مثل إصدارات باسات و جيتا، بالإضافة إلى فئة السيارات التي تنتمي إلى فئة الهاتشباك وعلى رأسها الايقونة الشهيرة POLO.

 

حيث كشف الصانع الألماني العريق عن النسخة POLO GTI بإطلالة جديدة تعتمد على الكثير من المفاهيم القوية، مع عدة لمسات خارجية تجعل السيارة تتسم بالمظهر الرياضي، و هذا يجعله يتماشى مع المفهوم المقدم من تلك النسخة الفريدة وصاحبة التاريخ الممتد.

ظهرت فولكس فاجن POLO GTI عبر مصابيح أمامية حادة المظهر تعمل بتقنية ماتريكس LED مما يجعلها تتسم بالشراسة، مع شبكات سوداء اللون بتصميم قرص العسل، تساعد على الحركة الديناميكية لتوزيع الهواء، بالإضافة إلى شبكات اخرى تعتمد على هذا التصميم ولكنها في مقدمة الصادم الامامي مع علامة GTI المميزة في الناحية اليمنى اسفل غطاء المحرك.

القدرات الفنية للسيارة فولكس فاجن POLO GTI

 

دعمت السيارة فولكس فاجن POLO GTI بمحرك TSI يستطيع أن ينتج قوة قدرها 207 حصانا، وعزم اقصى للدوران يقدر بـ 320 نيوتن/متر، مع سرعة قصوى تصل إلى 238 كيلومتر في الساعة، و من خلال هذه الإمكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تتسارع من وضع الثبات 0 حتى تصل إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة، خلال فترة زمنية مدتها 6.5 ثانية.

تمتعت السيارة فولكس فاجن POLO GTI بتصميم داخلي انيق، حيث تمتعت بمقاعد رياضية، و شاشة ملونة تعمل باللمس لعرض الخرائط و الوسائط المتعددة، مع لوحة عدادات ديجتال، ومكيف هواء اوتوماتيكي، و عجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة المهام، ولمسات باللون الأحمر اللامع تزين ارجاء قمرة القيادة.

 

ومن المتوقع ان تطرح فولكس فاجن نسختها POLO GTI بقيمة قدرها 30.300  يورو.

فولكس فاجن فولكس فاجن شركة فولكس فاجن شركة فولكس فاجن الألمانية POLO POLO GTI

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