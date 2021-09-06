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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تشوه خرائط المخ.. أستاذ الطب النفسي يكشف أضرار ألعاب الأطفال بهواتف المحمول لفترة طويلة.. فيديو

استخدام الأطفال لهواتف
استخدام الأطفال لهواتف المحمول

قال الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي، إن لعب الأطفال بهواتف المحمول بغرض إسكاتهم من البكاء أو غرض التسلية، له أضرار كبيرة وخطيرة، خاصة لفترات طويلة حيث إن له تأثير سلبي كبير على الطفل، موضحاً أنه يجب منع الهواتف المحمولة عن الأطفال الذين لم يتخطوا عمرهم العامين.

وأضاف محمد المهدي في مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء dmc" المُذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الطفل من عامين إلى 5 أعوام، يُسمح له بالتعرض لهواتف المحمول لمدة ساعتين فقط على الأكثر، ولكن بمتابعة أولياء الأمور.

ونوه أستاذ الطب النفسي أن تعرض الأطفال لفترات طويلة بالهواتف المحمولة والشاشات، فإن هذا يؤدي إلى إصابة الطفل بمرض التوحد، مؤكداً أن يجب تحديد أوقات لعب الأطفال بالهواتف المحمولة بعد عُمر العامين.

وتابع محمد المهدي أن أحياناً يُصيب الطفل بالإدمان نتيجة تعرضه لفترات طويلة لهواتف المحول، مضيفاً أن خرائط المخ تتعرض للتشويه أيضاً، مما يؤثر على قدرته على التواصل، ويظهر على طريقة التعامل والحركة.

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