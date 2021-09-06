عالم اوبئة يكشف حقيقة ظهور كورونا بالصين

يعترف أحد كبار علماء الأوبئة في العالم بأنه سمع لأول مرة عن تفشي الوباء في ووهان قبل أكثر من أسبوعين من الكشف عنه لهيئات الصحة العالمية.

ويكشف العالم إيان ليبكين، الأستاذ في جامعة كولومبيا الذي تم تكريمه من قبل الصين للعمل على أول وباء سارس في وقت سابق من هذا القرن ، عن الرواية الرسمية في بكين حول اصول فيروس كورونا .

وقال البروفيسور ليبكين عبر فيلمًا وثائقيًا للمخرج سبايك لي أنه علم بـ " وباء كورونا" في 15 ديسمبر ، حتى أنه كرر التاريخ للتوضيح، ومع ذلك ، تدعي الصين أنه لم يكن هناك سوى خمسة مرضى معروفين قبل ذلك الوقت في ووهان المدينة التي يبلغ عدد سكانها 11 مليون نسمة - مع ظهور أول حالة مؤكدة لمريض مصاب بفيروس كورونا الجديد قبل أسبوع واحد فقط، ولم تتلق منظمة الصحة العالمية إنذارًا لمدة 16 يومًا أخرى بعد أن دقت تايوان ناقوس الخطر.

واضاف العالم ان هذا التأخير إلى جانب التستر الصيني على انتقال العدوى بين البشر سمح للفيروس بالانتشار بسرعة ، مع عواقب وخيمة.

فيما قال توم توجندهات ، عضو البرلمان عن حزب المحافظين ، رئيس لجنة الشؤون الخارجية: `` لا تزال خلفية الفيروس في ووهان تثير العديد من الأسئلة التي تحتاج بشدة إلى إجابات لضمان تجنب تكرار الوباء الذي أضر بنا جميعًا بشدة ''.

وتابع " تحتاج الصين إلى التوقف عن وضع الحواجز لضمان أن يفهم العالم ما حدث وتعلم كل الدروس اللازمة لمنع الأوبئة في المستقبل.