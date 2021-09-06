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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من المقاومة في وادي بانشير الأفغاني إلى طالبان

وادي بانشير
وادي بانشير

دعت قوات المقاومة في وادي بانشير الأفغاني، اليوم الإثنين، إلى  وقف إطلاق النار وانسحاب أعضاء حركة طالبان.

فيما كشفت وسائل إعلام، اليوم الإثنين، عن مقتل مولوي فصيح الدين القائد البارز في طالبان ورئيس العمليات العسكرية للحركة في معركة بانشير.

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مقتل قيادي في حركة طالبان بمعركة بانشير

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مقتل المتحدث باسم جبهة المقاومة الأفغانية في بانشير

ومن ناحية أخرى، أوقفت حركة طالبان ست طائرات تقل مواطنين وحلفاء أمريكيين ومنعتهم من مغادرة مطار أفغانستان، وفقا لما اعلنه جمهوري رفيع المستوى في الولايات المتحدة والذي أضاف أن الركاب “محتجزون كرهائن لمطالب”.

وقال زعيم امريكي جمهوري رفيع، إن ست طائرات مستأجرة لإجلاء مئات الأشخاص من أفغانستان لم تتمكن من المغادرة منذ أيام.
 

فيما علق مسؤول أفغاني في مطار مدينة مزار الشريف بشمال البلاد، قائلا إن “الركاب أفغان ليس لديهم جوازات سفر أو تأشيرات” لكن النائب مايكل ماكول من ولاية تكساس، وأكبر عضو جمهوري في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، قال إن المجموعة تضم أمريكيين.


وتابع أن الركاب كانوا على متن الطائرة لكن طالبان لم تسمح لهم بالإقلاع، ما أدى فعليًا إلى 'احتجازهم كرهائن'.
 

الولايات المتحدة حركة طالبان وقف إطلاق النار بانشير أفغانستان

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