أميرة مختار ابنة رجاء الجداوي: لما كنت لابسة فستانها كنت حاسة إنها حضناني

قالت أميرة مختار نجلة رجاء الجداوي، إن الفستان الأخضر الذي قمت بارتدائه في إحدى المناسبات كان لوالدتي قامت بارتدائه في حفل تكريمها في الرياض وكان لون أخضر إهداء للسعودية.

وأضافت أميرة مختار خلال مداخلتها الهاتفية لـ برنامج “8 الصبح” المذاع على قناة "دجي أم سي"، أنها عندما ارتدت الفستان انقسم الناس إلى فريقين ولكن أسعدني رأي الفستان كان على رجاء أحلى مسترسلة: لم أرتده لوضع مقارنة فيما بيننا.

وأكدت "أميرة مختار"، أن الملابس على رجاء الجداوي لها طابع خاص ولا يمكن محاكاته، موكدة سعادتها بارتداء الفستان في حفلة الزفاف لأن هذا الفستان له رونق خاص ومشهور جدًا والجميع يعرف أنه فستان رجاء الجداوي.

وتابعت أميرة مختار: "لما كنت لابسة الفستان كنت حاسة أنها موجودة معايا وحضناني" وروت نجلة رجاء الجداوي، أن حفيدتها كتبت لها رسالة: "هنفضل نحتفل بعيد ميلادك لحد 100 سنة حتى لو موتي"، مسترسلة أنها تحتفل بعيد ميلادها كل عام بشكل مختلف وذلك بجعل المنزل مليئا بالبهجة والورود في هذا اليوم.