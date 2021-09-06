ضبط سيدة اشتركت مع زوجها فى تجميع مدخرات العاملين بالخارج

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (إحدى السيدات ، وزوجها "عامل بإحدى الدول " مقيمان بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج) بتجميع مدخرات المواطنين العاملين بالدولة التى يعمل بها الثانى بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين بتلك الدولة مقابل قيام عملائهم داخل البلاد بإرسال ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحوالات بنكية للسيدة المشار إليها على أحد البنوك ، وعقب ذلك تقوم بإستلامها وتوصيلها لذوى العاملين من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة "بالمخالفة للقانون".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة ، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع زوجها المتهم الثانى "متواجد حالياً بالدولة المُشار إليها"، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى حوالى (4 مليون جنيه مصرى).تم إتخاذ الإجراءات القانونية.