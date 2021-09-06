عيد العمال الأمريكي | ما لا تعرفه عن «نهاية الصيف غير الرسمية»

يوافق اليوم الأثنين 6 سبتمبر، عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر عطلة عامة في البلاد ويتم الاحتفال به في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.

وتكرم في هذا اليوم الحركة العمالية الأمريكية وقوة العمل الجماعي من قبل العمال، الذين يعتبرون ضروريين لعمل المجتمع.

فكرة عيد العمال

بدأت فكرة يوم العمال في أواخر القرن التاسع عشر، مع نمو النقابات العمالية والحركات العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح النقابيون تخصيص يوم للاحتفال بالعمل وتم الترويج لـ "يوم العمل" من قبل الاتحاد العمالي المركزي وفرسان العمل، الذين نظموا العرض الأول في مدينة نيويورك .

وفي عام 1887 كانت ولاية أوريغون أول ولاية في الولايات المتحدة تجعل هذا اليوم عطلة رسمية.

ومع مضي الوقت أصبح هذا اليوم عطلة رسمية فيدرالية في عام 1894، وبدأت الولايات المتحدة بإعتبار يوم العمال عيدا رسميا في البلاد.

نشأت يوم العمال

في أواخر القرن التاسع عشر، ومع نمو النقابات العمالية والحركات العمالية، اختارت مجموعات مختلفة من النقابيين أيام متنوعة للاحتفال بعيد العمال، وفي الولايات المتحدة تم اقتراح عطلة سبتمبر ليوم العمال في أوائل الثمانينيات.

نشأ عيد العمال على يد الجمعية العامة لفرسان العمل التي عقدت في مدينة نيويورك في سبتمبر عام 1882، وعقد موكب عام لمختلف المنظمات العمالية في 5 سبتمبر تحت رعاية الاتحاد العمالي المركزي (CLU) في نيويورك، كما ينسب إلى سكرتير الاتحاد العمالي المركزي ماثيو ماغيري اقتراحه بأن يقام يوم عيد العمال الوطني في يوم الاثنين الأول من كل سبتمبر في أعقاب هذه المظاهرة العامة الناجحة.

وفي عام 1909 قام مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمل بتصنيف يوم الأحد الذي يسبق يوم العمال "يوم الأحد العمالي"، ليكون مخصصًا للجوانب الروحية والتعليمية للحركة العمالية، ولكنه فشل في اكتساب أهمية كبيرة في الثقافة الشعبية لدى الولايات المتحدة.

اليوم العمال على مستوى العالم

يعتبر الأول من مايو في كل عام عطلة شعبية أوروبية قديمة تُعرف باسم عيد مايو ظهرت في عام 1886 كعطلة بديلة للاحتفال بالعمل، وأصبحت تعرف فيما بعد باليوم العالمي للعمال.

ويعود أصل هذا التاريخ إلى مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمال لعام 1885، والذي أصدر قرارًا يدعو إلى تبني العمل لثماني ساعات يوميا اعتبارًا من 1 مايو 1886.

الاحتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة

يطلق على عيد العمال "نهاية الصيف غير الرسمية" لأنه يمثل نهاية موسم الصيف الثقافي.

يأخذ الكثيرون عطلاتهم لمدة أسبوعين خلال الأسبوعين المنتهيين في عطلة عيد العمال، وتبدأ العديد من الأنشطة الخريفية، مثل المدرسة والرياضة، في هذا الوقت.

في الولايات المتحدة، تستأنف العديد من المناطق التعليمية الدراسة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد العمال، ويبدأ البعض في الأسبوع السابق، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع لعيد العمال أول ثلاثة أيام من التقويم المدرسي، بينما يعود آخرون في يوم الثلاثاء الذي يلي عيد العمال.

وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المُنظمة في المدن الكبرى، على سبيل المثال، تقدم نيويورك مهرجان عيد العمال، والألعاب النارية فوق جزيرة كوني، وفي واشنطن يتم عمل حدث شعبي يعرف بحفل عيد العمال في مبنى الكابيتول الأمريكي والذي يضم أوركسترا السمفونية الوطنية مع حضور مجاني.