عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

عيد العمال الأمريكي | ما لا تعرفه عن «نهاية الصيف غير الرسمية»

عيد العمال في الولايات
عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية

يوافق اليوم الأثنين 6 سبتمبر، عيد العمال في الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يعتبر عطلة عامة في البلاد ويتم الاحتفال به في أول يوم اثنين من شهر سبتمبر.

وتكرم  في هذا اليوم الحركة العمالية الأمريكية وقوة العمل الجماعي من قبل العمال، الذين يعتبرون ضروريين لعمل المجتمع.

فكرة عيد العمال

بدأت فكرة يوم العمال في أواخر القرن التاسع عشر، مع نمو النقابات العمالية والحركات العمالية في الولايات المتحدة الأمريكية، واقترح النقابيون تخصيص يوم للاحتفال بالعمل وتم الترويج لـ "يوم العمل" من قبل الاتحاد العمالي المركزي وفرسان العمل، الذين نظموا العرض الأول في مدينة نيويورك . 

وفي عام 1887 كانت ولاية أوريغون أول ولاية في الولايات المتحدة تجعل هذا اليوم عطلة رسمية.

ومع مضي الوقت أصبح هذا اليوم عطلة رسمية فيدرالية في عام 1894، وبدأت الولايات المتحدة بإعتبار يوم العمال عيدا رسميا في البلاد.

لافروف: الولايات المتحدة مهووسة بفكرة إيقاف مشروع السيل الشمالي

الخارجية الأمريكية: أحداث غينيا تحد من دعم الولايات المتحدة لها

نشأت يوم العمال

في أواخر القرن التاسع عشر، ومع نمو النقابات العمالية والحركات العمالية، اختارت مجموعات مختلفة من النقابيين أيام متنوعة للاحتفال بعيد العمال، وفي الولايات المتحدة تم اقتراح عطلة سبتمبر ليوم العمال في أوائل الثمانينيات. 

نشأ عيد العمال على يد الجمعية العامة لفرسان العمل التي عقدت في مدينة نيويورك في سبتمبر عام 1882، وعقد موكب عام لمختلف المنظمات العمالية في 5 سبتمبر تحت رعاية الاتحاد العمالي المركزي (CLU) في نيويورك، كما ينسب إلى سكرتير الاتحاد العمالي المركزي ماثيو ماغيري اقتراحه بأن يقام يوم عيد العمال الوطني في يوم الاثنين الأول من كل سبتمبر في أعقاب هذه المظاهرة العامة الناجحة.

وفي عام 1909  قام مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمل بتصنيف يوم الأحد الذي يسبق يوم العمال "يوم الأحد العمالي"، ليكون مخصصًا للجوانب الروحية والتعليمية للحركة العمالية، ولكنه فشل في اكتساب أهمية كبيرة في الثقافة الشعبية لدى الولايات المتحدة.

اليوم العمال على مستوى العالم

يعتبر الأول من مايو في كل عام عطلة شعبية أوروبية قديمة تُعرف باسم عيد مايو ظهرت في عام 1886 كعطلة بديلة للاحتفال بالعمل، وأصبحت تعرف فيما بعد باليوم العالمي للعمال. 

ويعود أصل هذا التاريخ إلى مؤتمر الاتحاد الأمريكي للعمال لعام 1885، والذي أصدر قرارًا يدعو إلى تبني العمل لثماني ساعات يوميا اعتبارًا من 1 مايو 1886.

أول تعليق من الولايات المتحدة على الأحداث في غينيا

هبة جمال الدين تحذر من السلام الإبراهيمي لـ تأسيس الولايات المتحدة الإبراهيمية..فيديو

الاحتفال بعيد العمال في الولايات المتحدة

يطلق على عيد العمال "نهاية الصيف غير الرسمية" لأنه يمثل نهاية موسم الصيف الثقافي. 

يأخذ الكثيرون عطلاتهم لمدة أسبوعين خلال الأسبوعين المنتهيين في عطلة عيد العمال، وتبدأ العديد من الأنشطة الخريفية، مثل المدرسة والرياضة، في هذا الوقت.

في الولايات المتحدة، تستأنف العديد من المناطق التعليمية الدراسة خلال عطلة نهاية أسبوع عيد العمال، ويبدأ البعض في الأسبوع السابق، مما يجعل عطلة نهاية الأسبوع لعيد العمال أول ثلاثة أيام من التقويم المدرسي، بينما يعود آخرون في يوم الثلاثاء الذي يلي عيد العمال.

وهناك العديد من الفعاليات والأنشطة المُنظمة في المدن الكبرى، على سبيل المثال، تقدم نيويورك مهرجان عيد العمال، والألعاب النارية فوق جزيرة كوني، وفي واشنطن يتم عمل حدث شعبي يعرف بحفل عيد العمال في مبنى الكابيتول الأمريكي والذي يضم أوركسترا السمفونية الوطنية مع حضور مجاني.

عيد العمال الولايات المتحدة الحركات العمالية الجمعية العامة النقابيين

موضوعات متعلقة

توفير ٢٣٠٠  فرصة عمل برواتب تصل إلى ١٥ ألف جنيه.. تحويل وتحصيل 6.8 مليون جنيه مستحقات العمالة بالأردن والسعودية ..صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا

صرف 4.5 مليون جنيه منحة عيد العمال والأضحى لـ 4623 عاملا بأسيوط

ترشيحاتنا

على طريقة فيلم وداعا شاوشانك .. هروب 6 أسرى فلسطينيين من سجن جلبوع الإسرائيلي

الأزهر: ضوابط جديدة وبرامج طلابية لجذب أعداد إضافية من الوافدين

توني بلير يحذر دول الغرب من خطر الإرهاب البيولوجي

وزير التعليم: طلاب الدور الثاني للثانوية العامة أماكنهم محفوظة في تنسيق الجامعات

E-Legend تطرح نسختها الكهربائية من سيارة السباق EL1

صفعة لإسرائيل.. تفاصيل مستحيلة في قصة هروب 6 فلسطنيين من سجن جلبوع

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شوبير: فينجادا مديرا فنيا للمنتخب الأول خلفا لـ البدري

تنسيق المرحلة الثانية 2021 .. الطب البيطري 85.6%.. والتمريض 62.43%

عاجل.. إقالة حسام البدري وجهازه الفني من منتخب مصر

ميدو يكشف الأنسب لقيادة منتخب مصر حال إقالة البدري

لتجاوز اللاعب.. البدري يدرس عقوبة قوية ضد مصطفى محمد

تنسيق الكليات 2021 .. رابط نتيجة المرحلة الثانية 2021

3 أخطاء ارتكبها حسام البدري أمام الجابون أشعلت نار الغضب ضده.. تحليل

وزير التنمية المحلية يصدر حركة تنقلات تضم 16 قيادة محلية.. تقاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرق تنظيف البوتاجاز من الدهون.. 4 طرق مختلفة

الحبس والغرامة.. ما عقوبة سمكري البني آدمين المنتظرة ؟

لإفطار لذيذ.. طريقة عمل الكريب بالجبن بخطوات بسيطة

طريقة اللحمة المشوية على الفحم .. 5 وصفات مختلفة أبرزها بالزبادي

فيديو

عمليات وجراحة.. تطورات حالة ياسمين عبد العزيز وإيمان الحصري الصحية

البدء والامتحانات وإجازة نصف العام .. تفاصيل العام الدراسي الجديد

ارجعي.. ناقد سعودي يطالب فنانة بالعودة للفن ونزع الحجاب

مثل الحريق.. عاصفة شمسية تتسبب في "نهاية الإنترنت"

المزيد

ساحة رأي

عبير حلمي تكتب: كم أبهرتني الحياة ؟!

آية السيد تكتب: الفراغ الذى فى قلبك

خالد عامر يكتب: رسائل تدريبات مكافحة الإرهاب

رمضان البيه يكتب: في أنوار الصلوات «3»

خالد الشناوي يكتب: طالبان وتغيرات الاستراتيجيات الأمريكية في المنطقة

محمود البسيوني يكتب: قبل أن تخور قوانا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

إطلالة راديو الأهرام !!!

إبراهيم النجار

واشنطن.. ماذا بعد الهزيمة؟

المستشار أسـامة الصعيدي

علموا أولادكم ثقافة الحوار

كريمة أبو العينين

تجميل الفاحشة

د.مجدي بدران

فيروس الكورونا يتحدى العالم بالموجة الخامسة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «2»

إلهام أبو الفتح

«قول شكرًا تاخد جايزة»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان: أصول تشابك القاعدة مع الطلبان (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ