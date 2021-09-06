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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنا هنا.. أول رد فعل من حسام حسن بعد إقالة "البدرى" من تدريب المنتخب

حسام حسن
حسام حسن

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، في اجتماعه الطارئ اليوم الإثنين برئاسة أحمد مجاهد، إقالة حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول.

 

ووجه اتحاد الكرة، الشكر إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري، على الفترة الماضية.

 

كما قرر الاتحاد المصري، استمرار انعقاده للإعلان عن الجهاز الفني والإداري الجديد خلال 48 ساعة.

 

ونشر حسام حسن نجم الأهلي والزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك"، صورة تجمعه بتوأمه إبراهيم حسن بقميص المنتخب، في إشارة لاتحاد الكرة، بأنه مستعد لتولي المهمة الفنية للفراعنة.

 

وكان حسام حسن مرشحا لتولي المهمة الفنية للمنتخب الوطني، بجانب اسم حسام البدري وإيهاب جلال، قبل أن يتولى البدري التدريب.

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وتتجه الأنظار للبرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري، بحسب تسريبات من مسؤولي الجبلاية.

 

وكان منتخب مصر قدم خلال المباراتين السابقتين في التصفيات الإفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022، أداءا غير مُرضيا للجميع مما جعل الإعلام والخبراء والجماهير يشنون هجومًاَ قويًاَ على البدري.

وحصد المنتخب المصري، 4 نقاط من الفوز على أنجولا والتعادل مع الجابون في تصفيات كأس العالم 2022.

ويواجه منتخب مصر، نظيره الليبي خلال الشهر المقبل في الجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات المونديال.

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