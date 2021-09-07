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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

792 جنيها لعيار 21.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021

أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم

شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر 2021، استقرارا  خلال التعاملات على مستوى جميع الأعيرة المختلفة، وذلك وفقًا لآخر تحديث نشره موقع "ايچيبت جولد برايس توداي".

 

أسعار الذهب اليوم
وصل سعر جرام الذهب الواحد من عيار 24 إلى نحو 905 جنيها، فيما سجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو792 جنيها لجرام الذهب الواحد .

 

ووصل سعر الجرام من عيار 18 نحو 679 جنيها، وسجل سعر الجرام من عيار 14 نحو528 جنيها للجرام.

 

أسعار الذهب اليوم

وسجل سعر أوقية الذهب نحو 28,150 جنيه، كما سجل سعر الجنيه الذهب نحو 6,336 جنيه، أما سعر كيلو الذهب فسجل نحو 905,143 جنيه.

 

أسعار الذهب عالميا

وقال عادل راضي رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالجيزة إنه في شهر أغسطس ارتفع سعر الذهب بنسبة 1.4 % بسبب الدعم الذي حدث من المركز العالمي لتجارة الذهب والذي يحدد نسبة الانخفاضات لعدم انهيار أسعار الذهب بالأسواق العالمية، موضحا أن أعلى خط تم وضعه هو 11797 دولار للوقية.

 

وأضاف عادل راضي أن سعر الذهب الحالي هو السعر العادل، موضحا أن تجارة الذهب تنتظر قرار البنك الفيدرالي الدولي ليحدد سعر الذهب الحقيقي موضحا أن تأثر الذهب بالتضخم الذي حدث في أمريكا بالإضافة إلي انخفاض او ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل كبير على أسعار الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

أسعار الذهب اليوم

وتعد أسعار الذهب اليوم في مصر معلومة اقتصادية قيِّمة، خاصة للمقبلين على الزواج، فضلا عن المستثمرين؛ نظرا لارتباطه بالاقتصاد العالمي، وذلك في الوقت الذي تدهور فيه اقتصاد الكثير من الدول، وأصبح الذهب ملاذًا آمنًا للكثيرين سواء في مصر أو بباقي الدول العربية.

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر2021 أسعار الذهب اليوم الثلاثاء أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 7 سبتمبر

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