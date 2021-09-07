على مساحة 7 أفدنة.. تخصيص قطعة أرض لتوسعة محطة مياه بسمادون أشمون

أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية القرار رقم ١٤١٤ لسنة ٢٠٢١ بتخصيص قطعة أرض ملك الأهالي لتوسعة محطة معالجة مياه الشرب والصرف الصحي بناحية سمادون.

حيث جاء القرار أن الأرض على مساحة ٧ أفدنة بناحية سمادون ملك الأهالي وتم صدور قرار بنزع ملكيتها للمنفعة العامة بمركز أشمون.

ويجرى ذلك بالتنسيق مع استشارى القوات المسلحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والجهاز التنفيذي.

يأتي ذلك ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى.

كما كلف مركز ومدينة أشمون بإخطار مديرية المساحة بشأن نزع الملكية للانتهاء من تقدير التعويضات المستحقة لأصحاب الأرض.