شاهد.. 3 ضباط مزيفين يتسببون فى مصرع شخص بمركز لعلاج الإدمان

كشف رجال الأمن ملابسات العثور على جثة شخص في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة وتحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

كان قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة تلقي بلاغا بالعثور على جثة شخص يعمل بمركز صحي خاص "بدون ترخيص" كائن بأحد العقارات بدائرة القسم، وبها كدمات وجروح.

وأفاد البلاغ بأنه في تاريخ الواقعة حضر للمركز المشار إليه 3 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة واستولوا على ( 5 هواتف محمولة ومبلغ مالى) وأثناء ذلك قام بعض العاملين ومنهم المتوفى بالهرب والقفز من أحد النوافذ بالمركز مما أدى لوفاته.

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تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة ( 4 أشخاص ، اثنين منهم معلومات جنائية) .

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهمين المذكورين وأمكن ضبط ثلاثة منهم وجارى ضبط المتهم الهارب.

و بمواجهتهم اعترفوا بانتحال صفة رجال شرطة لعلمهم بأن المركز غير مرخص، ونفوا علمهم بقيام المتوفى بالقفز من النافذة وأرشدوا عن (الهواتف المحمولة المستولى عليها) وأقروا بإنفاق المبلغ المالى على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء بعض العاملين بالمركز المشار إليه أيدوا ذلك وتعرفوا على المتهمين ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.