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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الإسكندرية يكشف ملابسات مقتل مزارع فى برج العرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات مقتل مزارع في منطقة برج العرب بالإسكندرية وتمكنت من ضبط مرتكب الواقعة.

 

كان قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية تلقي بلاغا من المستشفى العام باستقبالها جثة (مزارع) وبها جرح نافذ بالصدر، ووالده مُصاب بجرح طعنى وكسور، مقيمان بدائرة القسم .

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بالانتقال وسؤال الثانى قرر بقيام (عامل) بالتعدى عليهما بسلاح أبيض "سكين" فأحدث إصابتهما التى أودت بحياة الأول ظناً منه بوجود علاقة بين زوجته ونجله .

 

تم استهداف المتهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية وتم ضبط المتهم .

 

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن الأداة المستخدمة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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