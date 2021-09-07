خاص| خالد صديق: تكلفة الوحدة بمثلث ماسبيرو مليون جنيه والمواطن يحصل عليها ب360 ألف فقط.. فيديو

قال المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية، إن السكن الغير ملائم خطورته كبيرة جداُ ولذلك نعمل على تطوير تلك المناطق، منوهاً بأنه كان هناك 26 الف وحدة سكنية يندرجوا تحت بند حيازة غير آمنة وتم حل المشكلة وتوثيق ملكية الأرض بمقابل مادى,

وأوضح المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية خلال حواره بندوة بصالة تحرير صدى البلد، دائماً الرئيس عبد الفتاح السيسى يتحدث عن توفير سكن ملائم للمواطنين بجودة عالية وبمبلغ مناسب وذلك يتم من خلال التعاون مع مهندسين استشاريين متميزين.

تابع المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية: أن تكلفة الوحدة السكنية فى مثلث ماسبيرو تتخطى المليون جنيه ويتم تسليمها للمواطنين بمقابل 360 ألف جنيه من خلال صندوق التنمية الحضرية والذى قرر يعوض المواطنين الشاغلين للوحدات لكى يستطيعون العودة مرة أخرى للمنطقة بعد تطويرها، لافتاً إلى أنه قدر ثمنه الغرف الواحدة بـ60 ألف جنيه.



وأشار المهندس خالد صديق، مدير صندوق التنمية الحضرية،الى أنه جارى العمل فى تطوير منطقة عشش ابو السعود فى منطقة سور مجرى العيون وتم بناء منطقة صناعية فى الروبيكى لتعويض المواطنين عن ورشهم كما أنه تم عمل استمارة للمواطنين لكل من يريد الانتقال والسكن فى مدينة بدر يبدى رغبته ومن يريد السكن فى الأسمرات وتم بالفعل تسكينه، اما بالنسبة لسكان سن العجوز فتم تسكين 750 أسرة ووصل الآن إلى 5 آلاف أسرة.