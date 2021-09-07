رئيس جامعة الأزهر يتفقد دورات الساعات المعتمدة للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس

تفقد الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر ، يرافقه الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، واللواء أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، الدورات التدريبية (الساعات المعتمدة) للقيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بقطاعات اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة والقانون، بمختلف كليات الجامعة، وذلك بمقر مركز جامعة الأزهر للجودة والتدريب بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة.



وخلال الجولة أعلن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، حرص مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على تدريب وتأهيل قيادات الجامعة في ظل جائحة كورونا، وجنبًا إلى جنب مع جهود الدولة المصرية بقيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو التحول الرقمي الشامل.



وأوضح رئيس الجامعة أنه جارٍ التوسع في عقد وتنظيم الدورات التدريبية لجميع قيادات الجامعة بالقاهرة والأقاليم في إطار التطبيق العملي للساعات المعتمدة في العام الدراسي الجديد 2021- 2022.



كان في استقبال رئيس الجامعة الدكتور خالد عرفان عميد كلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، والدكتور عطية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، ولفيف من قيادات كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم.