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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزيرة الصحة: شهادات تسجيل لقاح كورونا مجانية لجميع الطلاب

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي والصحة بجامعة القاهرة

بدأت منذ قليل ، الجولة التفقدية لوزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور خالد عبد الغفار و وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد بصحبة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة ، للاطمئنان على سير حملة تطعيم الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس ضد فيروس كورونا المستجد من خلال 17 نقطة تم تخصيصها داخل الحرم الجامعي .

وخلال الجولة ، قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، ان الوزارة تقوم بتوفير كافة اللقاحات لطلاب الجامعات قبل بدء العام الدراسى الجديد ، مؤكده على ان تسجيل جميع الشهادات لقاح كورونا QR مجانية للطلاب .

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وزيرا التعليم العالى والصحة يطمئنان على سير حملة تطعيم الطلاب بجامعة القاهرة

وكان قد أوضح الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن خطة تلقي اللقاحات ضد فيروس كورونا بجامعة القاهرة تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 والحد من أعراضها و اكتساب الجسم مناعة تجاهها، بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية التي تمكن الجامعة من مواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

يشار إلى أن خطة تلقي لقاحات فيروس كورونا بجامعة القاهرة تمت على عدة مراحل، حيث بدأت المرحلة الأولى في فبراير 2021، من خلال التوعية بأهمية تلقي اللقاحات التي تمت الموافقة عليها من منظمة الصحة العالمية، وإصدار دليل خاص باللقاحات، وتم تطعيم جميع مقدمي الخدمة الطبية والعاملين بالمستشفيات الجامعية على حملات متتالية بالأولوية المذكورة في القواعد الإرشادية، والتي شملت مقدمي الخدمة الطبية في جميع المستشفيات مع الأولوية لمستشفيات العزل، والصفوف الأولى لمقدمي الخدمة الطبية بطوارئ المستشفيات، والعاملين بمنطقة كوفيد بالعيادات الخارجية، وكبار السن، وذوي الأمراض المزمنة من أعضاء هيئة التدريس بجميع المستشفيات الجامعية والكليات الطبية.

ويسجل طلاب جامعة القاهرة ممن لم يتلقوا اللقاح حتى الآن على موقع وزارة الصحة المخصص لتلقي اللقاح egcovac.mohp.gov.eg ثم يختار الطالب محافظة القاهرة كمقر للتطعيم، ثم الاحتفاظ بالرسالة المكونة من 20 رقما، والتوجه بعدها إلى عيادات الكليات المخصصة لذلك، وفي حالة تعذر الطلاب التسجيل على الموقع لأي سبب يتم التوجه مباشرة إلى أي من العيادات المخصصة لتطعيم الطلاب مع أصل وصورة بطاقة الرقم القومي والكارنية الجامعي وسيتم التسجيل له وتطعيمه.

وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن منذ أيام بدء حملة موسعة لتطعيم طلبة وطالبات جامعة القاهرة بلقاح "سينوفاك" بالمجان في 17 نقطة مخصصة لتطعيم الطلاب في كليات: الحقوق، والتجارة، والآداب، وسياسة واقتصاد، ودار العلوم، والآثار، والعلوم، والتخطيط الإقليمي والعمراني، ورياض الأطفال، والعلاج الطبيعي، والحاسبات والذكاء الاصطناعي، والهندسة، والزراعة، والطب البيطري، والطب البشرى، والصيدلة، وطب الأسنان،  يوميًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

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