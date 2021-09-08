أخبار البرلمان| رئيس النواب‏: مصر لن تفرط في حقها الأصيل بمياه النيل.. تعرف على عقوبة قاتلة زوجها فى الدقهلية

نشر "صدى البلد" عددا من الأخبار المتعلقة بالشأن السياسى والبرلمانى خلال الساعات القليلة الماضية اليوم الأربعاء:
بـ “ مخدر ومخدة سرير”.. مصير المتهمة بـ قتل زوجها فى الدقهلية
الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التحريض على الشغب بين الجماهير بقانون الرياضة
لـ أصحاب المهن الحرة .. تعرف على ضوابط إصدار الفاتورة الضربية بالقانون الجديد
رئيس مجلس النواب:نسعى لتعزيز التعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي
نائب :تطوير ميناء الإسكندرية يساهم في رفع تصنيفه عالميا
غرامة تصل لـ نصف مليون جنيه.. عقوبة إجراء البحوث الطبية حال عدم القيام بهذا الإجراء
السادات: أيام قليلة ويطلق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كخطة عمل
نائبة: اهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ تعزيز لدور مصر ووضعها على الخريطة الاستثمارية
رئيس مجلس النواب يؤكد أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية المصرية – النيجيرية
برلمانية تكشف سير العمل بـ العام الدراسي الجديد.. وهذه نصيحتها لـ أولياء الأمور وطلاب المدارس
نائب: وجود قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات تنفيذ لخطة التنمية المستدامة 2030
جبالي لرئيسة المجلس الفيدرالي الروسي: مصر لن تفرط في حقها الأصيل بمياه النيل
ضوابط حماية البيانات الشخصية بـ القانون الجديد.. تعرف عليها
برلماني: إعداد قاعدة بيانات متكاملة لقطاع المشروعات يساهم فى انضمام الأنشطة غير الرسمية
اتصالات الشيوخ: اهتمام حياة كريمة بتزويد القرى بالألياف الضوئية يدعم التحول الرقمي
برلماني: الدولة تبذل جهودا مضنية فى مجابهة كورونا.. و يدعو المواطنين للإلتزام بإجراءت الوقاية