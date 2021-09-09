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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كان بيأكل حيوانات الشارع.. حكاية عامل تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بـ البحيرة

عامل تنبأ بوفاته
عامل تنبأ بوفاته

" كان انسان بسيط وكريم و جدع، بيساعد كبير وصغير، ويأكل الطيور وحيوانات الشارع، محبوب من الجميع و يتسم بحسن الخلق، الله يرحمه محدش قادر يصدق انه مات"، بهذه الكلمات المختلطة بالحزن أعرب بعض أهالي منطقة أبو الريش بمدينة دمنهور، عن حزنهم الشديد علي وفاة جارهم العامل الذي تنبأ بوفاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية قبل موته بأيام.

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يروي أحد جيران العامل الذي تنبأ بوفاته خلال مقطع فيديو بثه على صفحته الشخصية قبل موته بأيام، تفاصيل حياته قبل الموت، قائلاً :" كان محب للخير، طيب ومحترم، يخدم الكل سواء يعرفه أو لا، حتي  القطط والكلاب وجميع الحيوانات والطيور في الشارع يأكلهم".

أوضح أن العامل شعر بضيق بالتنفس قبل وفاته و ذهب إلى المستشفى العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة،  قبل إجراء الأشعة والتحاليل لقي أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى.  

كان قد تداول رواد السوشيال فيديو يظهر فيه العامل داخل ورشته يدعى هانى مرسى من مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وهو يبث رسالة وداع لأصدقائه وأسرته و يتنبأ برحيله.

وقام العامل بنشر مقطع فيديو على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك:، قائلاً "أنا عارف إنى هموت قريب، كل أصحابى أنا بحبهم، ودى للذكرى ومحدش يزعل منى لو كنت زعلت حد، ويا رب ما أزعل حد، وأنا مش هزعل حد.. أنا ماشي، وأنا مش زعلان من حد ده عمر بتاع ربنا، وربنا أراد بكده".

وتابع "أنا مش زعلان والحمد لله، نحمد الله ونشكر فضله، وربنا حنين على عباده، وربنا هيكون حنين عليا احسن من اى حد فى الدنيا، السلام عليكم"، واختتم صاحب الفيديو الشهير رسالته المؤثرة بشكل ساخر "أشوف وشكم بخير، ولا مش هشوف وشكم تانى".

البحيرة محافظة البحيرة العامل الذي تنبأ بوفاته المستشفى العام ضيق بالتنفس منطقة أبو الريش دمنهور

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