البنك المركزي: ارتفاع الأسهم الأمريكية في الأسبوع الماضي بسبب قطاع التكنولوجيا

أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع الأسهم الأمريكية خلال الأسبوع الماضي لتكتسب قوة دفع بسبب صعود أسهم قطاع التكنولوجيا .



ارجع تقرير مؤشرات أداء الأسواق الدولية الصادر عن البنك وجود البيانات السلبية الى زيادة الجدل حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يسحب الدعم. ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 0.58% وسجل مستوى قياسيًا جديدًا يوم الخميس عند 4536.95 نقطة.

و انخفض المؤشر الجمعة الماضي ، نتيجة صدور تقرير بيانات الوظائف غير الزراعية والتي جاءت أقل من المتوقع بفارق كبير،.

كما ارتفع مؤشر ناسداك المركب Nasdaq للأسهم التكنولوجية الكبرى بنسبة 1.55%، مستفيدًا بشكل كبير من التكهنات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي لن يكون يقوم بخفض الدعم المقدم للأسواق قريباً.

ومن ناحية أخرى، انخفض مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones index بنسبة 0.24%، حيث أدت البيانات السلبية إلى انخفاض المؤشر، كما تعرض لضغوط إضافية من أسهم قطاعات الطاقة والمالية والصناعية ذات الأداء الضعيف. ارتفع مستوى التقلبات بشكل طفيف طبقاً لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق، الذي ارتفع، لكنه ظل أقل بكثير من متوسط ​​2021 البالغ نقطة19.74.

وانخفض مؤشر STOXX 600 قليلاً بنسبة 0.09% خلال الأسبوع بعد التصريحات التي تميل الى تشديد السياسة النقدية من محافظي البنوك المركزية بالاتحاد الأوروبي، وكذلك على خلفية التوترات الناتجة عن البيانات السيئة الواردة بتقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة.

وصعد مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 3.40%، لكن الارتفاع كان أقل من الأسبوع السابق. وجاءت غالبية المكاسب الأسبوعية في الوقت الذي أدت فيه التقارير المتعلقة بالمشاريع العملاقة القادمة بمجال الطاقة المتجددة في الصين إلى ارتفاع حاد في بعض الأسهم الصينية في قطاع المعدات المتجددة والطاقة.

وسجل مؤشر MSCI المزيد من المكاسب خلال نهاية الأسبوع على خلفية بيانات التوظيف المخيبة للآمال بالولايات المتحدة، والتي أشارت إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يؤخر سحب دعمه للاقتصاد الأمريكي.



وتراجعت أسعار النفط بشكل طفيف خلال الأسبوع حيث ظل إنتاج النفط والغاز في خليج المكسيك الأمريكي متوقفًا إلى حد كبير عقب إعصار إيدا.

و تفاقمت الخسائر أيضًا مع صدور تقرير الوظائف الأمريكية والذي جاءت بياناته أضعف من المتوقع، ليغذي المخاوف من أن التعافي الاقتصادي قد لا يكون بمستوى القوة الذي كان متوقعًا في السابق. فيما يتعلق بالإنتاج، وافقت أوبك + أيضًا على إضافة 400 ألف برميل يوميًا إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة.