13.9 مليار دولار حجم تجارة دبي مع أفريقيا بمجال الأغذية والمشروبات خلال 5 سنوات

كشفت غرفة دبي عن أن إجمالي تجارة دبي مع القارة الأفريقية في مجال الأغذية والمشروبات /باستثناء التبغ/ بلغ 13.9 مليار دولار خلال الفترة 2015-2020، في حين بلغت قيمة التبادل الثنائي بين الجانبين في مجال الأغذية والمشروبات /باستثناء التبغ/ في العام 2020 حوالي 2.4 مليار دولار امريكي، بنمو 18% مقارنة بالعام الذي سبقه وهو الأعلى منذ عام 2017.

و وفق تحليل أصدرته الغرفة:" يشكل إجمالي تجارة دبي في الأغذية والمشروبات مع أفريقيا في المتوسط حوالي 13% من إجمالي تجارة دبي مع القارة باستثناء تجارة الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة على مدى الفترة 2015 ـــ2020 ".

يأتي إصدار هذا التحليل تسليطا للضوء على الفرص الاستثمارية لتجار دبي في القارة السمراء مع استعداد غرفة دبي وإكسبو 2020 دبي لتنظيم الدورة السادسة من المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال يومي 13 و14 أكتوبر المقبل 2021 في إكسبو.

و أشار التحليل المبني على أبحاث غرفة دبي وفقاً لبيانات جمارك دبي إلى أنه بين عامي 2015 و2020 سيطرت الصادرات في مجال الأغذية والمشروبات على إجمالي حجم تجارة دبي مع أفريقيا وذلك بنسبة 54% وشكلت صادرات دبي من الأغذية و المشروبات إلى أفريقيا حوالي 31% وإعادة الصادرات 23%.

ونوه التحليل الذي أصدرته غرفة دبي مع استعدادها لتنظيم المنتدى العالمي الأفريقي للأعمال 2021 بالتعاون مع إكسبو 2020 دبي تحت شعار "التجارة تقود مستقبل التحولات الاقتصادية" إلى أن الفرص الاستثمارية في أسواق الأغذية والمشروبات الأفريقية تسهم في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه هذا القطاع .

و أوضح التحليل أنه في العام 2020، بلغت قيمة إجمالي صادرات دبي من الأغذية والمشروبات إلى القارة الإفريقية 816.8 مليون دولار، وإعادة الصادرات 516.3 مليون دولار وبلغت قيمة الواردات 1,066.6 مليون دولار..

وبذلك، سجلت دبي فائضا ايجابيا في ميزان تجارة الأغذية والمشروبات مع القارة بلغ 266.5 مليون دولار.