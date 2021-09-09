معدل التضخم السنوي في مصر يسجل 6.4% خلال أغسطس 2021

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن معدل التضخم السنوي لأسعار السلع بإجمالي الجمهورية سجل خلال أغسطس الماضي زيادة قدرها 6.4%، في مقابل معدل زيادة قدره 3.6% خلال أغسطس 2020.

وكان معدل التضخم السنوي في مصر قد سجل 6.1% خلال يوليو، و 5.3% خلال يونيو، و 4.9% خلال مايو، و 4.4% خلال إبريل، و 4.8% خلال مارس، و 4.9% خلال فبراير 2021، بينما كان يسجل 4.8% خلال يناير.

وأوضح الجهاز ارتفاع تكلفة الطعام والمشروبات بنسبة 7.6%، و النقل والمواصلات بنسبة 3.5% خلال أغسطس على أساس سنوي، والتعليم بنسبة 29.7%، و الرعاية الصحية بنسبة 2.4%، والمطاعم والفنادق بنسبة 1.9%.



ولفت الجهاز إلى ارتفاع تكلفة المشروبات الكحولية والدخان على أساس سنوي خلال الشهر الماضي بنحو 2.3%، والثقافة والترفيه بنسبة 8.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة بنسبة 2.6%.

وارتفعت تكلفة المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود على أساس سنوي خلال أغسطس الماضي بنسبة 4.4%، والسلع والخدمات المتنوعة بنسبة 9.2%، والملابس والأحذية بنسبة 1.8%، والاتصالات السلكية واللاسلكية نحو 0.1%.