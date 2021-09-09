لأول مرة منذ كورونا.. رحلتان جويتان أسبوعيا من ألمانيا إلى مرسى علم

أعلنت شركة «تيوي» العالمية للسياحة والطيران بألمانيا، عن استئناف رحلاتها الجوية إلى مرسي علم بالبحر الأحمر من خلال تنظيم رحلتين أسبوعيا من دوسلدورف وفرانكفورت، وذلك لأول مرة منذ انتشار جائحة كورونا العام الماضي.

وأكد الخبير السياحى أبو الحجاج العماري، أن الرحلات التى ستقوم بجلبها شركة «تيوي» العالمية بألمانيا إلى مرسي علم كاملة العدد، مشيرا إلى أن الرحلات ستزداد خلال الفترة المقبلة.

فيما أعلنت شركة Mindortrans RT، الروسية للطيران، بدء تسيير رحلاتها من مدينة تتارستان مباشرة إلى الغردقة اعتبارا من غد الجمعة 10 سبتمبر الجاري.

ومن المقرر ان تنطلق الرحلات من مطار بيجيشيفو مباشرة إلى شرم الشيخ والغردقة.