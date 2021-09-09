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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لقاحات كورونا في أفريقيا

خبر محزن من "الصحة العالمية" بشأن لقاحات كورونا في أفريقيا

لقاحات كورونا في
لقاحات كورونا في أفريقيا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أن إمدادات اللقاحات في أفريقيا ستنخفض بنسبة 25% عن ما كان متوقعا بنهاية العام.

 

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت منظمة الصحة العالمية إنه سيكون من الأفضل للدول الغنية أن ترسل لقاحات إلى أفريقيا للمساعدة في مكافحة جائحة كوفيد -19 العالمي بدلا من تخزينها لجرعات ثالثة معززة لا تدعمها الأدلة العلمية. قال مسؤول صحة كبير يوم الخميس.

 

وقال مدير منظمة الصحة العالمية في إفريقيا، ماتشيديسو مويتيس، اليوم الخميس، إنه لأسباب مختلفة، بما في ذلك إطلاق الجرعات المعززة، ستنخفض إمدادات اللقاحات في إفريقيا 25% أقل من المتوقع بنهاية العام.

 

وطلبت منظمة الصحة العالمية مجددا، أمس الأربعاء، عدم تلقي الأشخاص الذين تم تلقيحهم ضد كوفيد-19 جرعات معززة حتى يتسنى إرسال اللقاحات إلى البلدان الفقيرة التي تمكنت فقط من تحصين جزء صغير من سكانها.

 

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس في مؤتمر صحافي: "حاليا لا نرغب في أن نرى استخدامًا معممًا للجرعات المعززة للأشخاص الذين أنهوا تطعيمهم وهم بصحة جيدة".

 

وأضاف بغضب: "لن أبقى صامتاً عندما تعتقد الشركات والدول التي تتحكم في الإمدادات العالمية للقاحات أن فقراء العالم يجب أن يكتفوا بالفتات".

 

ومع ذلك، دعا تيدروس أمس الأربعاء إلى "تمديد قرار الوقف على الأقل حتى نهاية العام 2021 للسماح لكل دولة بتلقيح 40% على الأقل من سكانها".

 

وتدين منظمة الصحة العالمية باستمرار صعوبات حصول البلدان الفقيرة على اللقاحات.

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