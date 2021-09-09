محافظ الشرقية في احتفالية العيد القومي : سبتمبر يشهد افتتاح 109 مشروعات جديدة

شهد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية احتفالية المحافظة بعيدها القومي والتي أقيمت بالصالة المغطاة بمدينة الزقازيق إحياء لذكرى وقفة الزعيم أحمد عرابي ابن قرية هرية رزنه التابعة لرئاسة مركز الزقازيق أمام الخديوي توفيق مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.

بدأت الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم أعقبها كلمة لمحافظ الشرقية هنأ فيها شعب الشرقية بمناسبة الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة، مؤكداً على بذل المزيد من الجهد والعمل في سبيل تحقيق أهداف الدولة في التنمية والاستقرار والرخاء ورفعه شأن مصرنا الحبيبة تحت القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ أن هذا اليوم يوم خالد في ذاكرة كل شرقاوي ليمثل لنا يوم الفخر والكرامة فليعرف الجميع أن عرابي بطل لثورة قومية كان هدفها الأسمى التصدي للاستبداد والاستغلال مطالباً بحقوق الشعب في الحرية والكرامة.

وأضاف محافظ الشرقية أن شهر سبتمبر سيشهد افتتاح 109 مشروع خدمي وتنموي في مختلف القطاعات من (مياه الشرب والصرف الصحي – الإسكان – الكهرباء - الأبنية التعليمية – الطرق - الشباب والرياضة – الطب البيطري) بتكلفة 2 مليار جنيه وذلك في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة وتسهم في إحداث التنمية المستدامة وتقديم حياه أفضل للمواطنين.

قام الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالاستئذان لبدء فقرات الحفل والذي بدء بدخول حملة الأعلام وعرض علمي مصر والشرقية وعلم مديرية الشباب والرياضة ليقف الحضور إحتراما وتقديراً لعلم البلاد أعقبه استعراض طابور العرض لمديريتي (الصحة – التربية والتعليم - هيئة الإسعاف وعرضاً للدراجات قدمه شباب مديرية الشباب والرياضة تميز بالمهارة الفائقة والأداء المتميز من شباب استطاع أن يؤكد أن الرياضة أسلوب حياة).

كما تم استعراض بانوراما تجسيدية لوقفة الزعيم أحمد عرابي أمام الخديوي توفيق عارضا مطالب الجيش والأمة ومطالباً بالحرية والكرامة ليصفق الجميع إعجاباً بالوقفة التاريخية والتي إتخذت منها محافظة الشرقية عيداً قومياً لها ، ليقدم شباب المديرية عرضاً فنياً ما أشبه اليوم بالبارحة ليذكرنا بثورة 30 يونيو المجيدة ( ثورة الشعب ) واستعادة البلاد ورفع رايه الوطن ليتقدم الجميع بالشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وتضمنت الاحتفالية عرض تابلوه فني للمبادرة الرئاسية حياه كريمة لتطوير الريف المصري والجاري تنفيذها بـ 41 قرية و740 تابع بمركز الحسينية في قطاعات (مياه الشرب والصرف الصحي – التعليم – الصحة – الطرق – الأبنية التعليمية – الكهرباء – الري – الغاز الطبيعي – الإتصالات ) لتحدث نقله نوعية وحضارية لأهالي المركز وتغيير شكل الحياه إلى الأفضل

اختتمت الاحتفالية بفقرات فنية وعروضاً للفنون الشعبية والتنورة وفقرة غنائية أنا بنت الريف المصري وفقرة فنية لذوي القدرات والهمم وعرضا للطلائع والعاب نارية وعرضاً للاعبي الكاراتيه قدمه لاعبي مديرية الشباب والرياضة نال استحسان الجميع.

حضر الاحتفالية الدكتور عثمان شعلان رئيس جامعة الزقازيق والدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ وسعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار العسكري للمحافظة والدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب وعدد من مديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والمواطنين من أبناء المحافظة.

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