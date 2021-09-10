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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ZTE تطرح تحفتها الجديدة Axon 30 5G للبيع عالميا

هاتف ذكي Axon 30
هاتف ذكي Axon 30 5G

طرحت شركة ZTE تحفتها الجديدة  Axon 30 5G، للبيع في الأسواق العالمية اليوم، حيث سيكون متاحا للبيع عالميا بمواصفاته المميزة التى تم الكشف عنها عند إطلاقه رسمياً الشهر الماضي، والذي تميز بالتقنية الأحدث على الإطلاق وهي تقنية الجيل الثاني للكاميرا المخفية تحت الشاشة.

ووفقا لموقع "Gsmarena" التقني، يكلف الإصدار الرئيسي لهاتف ZTE الرائد Axon 30 5G، حوالى 500 دولار "أي ما يعادل 7800 جنيه مصري"، الذي يأتي بسعة 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وبسعة 128 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية، فيما يأتى بسعر 600 دولار "أي ما يعادل 9400 جنيه مصري"، لنسخة 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 256 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية.

 

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بكاميرا سيلفي أسفل الشاشة.. ZTE تطلق تحفتها الجديدة Axon 30

 

مميزات هاتف ZTE الجديد Axon 30 5G

ويمكنك الحصول على هاتف Axon 30 5G من خلال الموقع الرسمي للشركة ztedevices.com، حيث يدعم متجر ZTE عبر الانترنت طرق دفع متنوعة، مثل باي بال PayPal  وفيزا Visa  وماستركارد Mastercard، ويتم شحن الهاتف مجاناً من قبل الشركة، كما يمكن إرجاع الهاتف فى مدة 15 يوماً من تاريخ الشراء.

ويستطيع المستخدمون الحصول على الهاتف الذكي Axon 30 5G باللون الأسود أو الأخضر، ويمكن شحن الهاتف للعديد من الدول حول العالم، مثل المملكة العربية السعودية، والإمارات والكويت، والنمسا وبلجيكا وهولندا والبرتغال وألمانيا وإيطاليا وأسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة وكندا.

ويتميز الهاتف الذكي Axon 30 5G بكاميرا مخفية تحت الشاشة "UDC"، ومستشعر يستخدم فى وضع تجميع البكسل بدقة 16 ميجابكسل، كما يحتوي على شاشة من نوع OLED قياس 5.9 بوصة، مع معدل تحديث مرتفع للشاشة يبلغ 120 هرتز في الثانية.

ولمحبي التصوير، فقد جاء هاتف Axon 30 5G، بكاميرا رباعية خلفية، الرئيسية منها تأتى بدقة 64 ميجابكسل، مع كاميرا فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا لتصوير ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا مستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل.

يتم تشغيل الهاتف الذكي Axon 30 5G بمعالج قوي من إنتاج شركة كوالكوم الأمريكية، من نوع Snapdragon 870، كما يحزم بطارية تبلغ سعتها 4200 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط.

هاتف ذكي Axon 30 5G
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