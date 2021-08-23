تسريبات تكشف مواصفات تحفة الألعاب هاتف RedMagic 6S من شركة ZTE

تستعد شركة ZTE الصينية لإطلاق تحفة جديدة من هواتفها الرائدة للألعاب وهو هاتف RedMagic 6S ومن المتوقع أن يأتي الهاتف بإمكانات خارقة، ومواصفات متكاملة للغاية.



وبحسب موقع Notebookcheck فإن ZTE ستطلق هاتفها RedMagic 6S خلال الأسابيع القادمة بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية، والذي يوفر أداء جبارا ويوفر الطافة بنسبة كبيرة ليتحمل الاستخدام الطويل من قبل اللاعبين والمستخدمين.

مواصفات هاتف RedMagic 6S للألعاب



وسيأتي هاتف RedMagic 6S للألعاب بشاشة من نوع AMOLED ومعدل تحديث الشاشة 165 هرتز في الثانية، مع عامل حماية للشاشة من نوع Gorilla Glass 6، ومقاومة للغبار والماء، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.



وسيقدم هاتف RedMagic 6S للألعاب كاميرا ثلاثية بدقة 64 و 8 و 2 ميجابيكسل من سونى، والتى ستوفر صورة عالية التفاصيل ، مع كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابيكسل وفلاش LED قوى، مع عدسة الكاميرا الأساسية في الخلف مغطاة بطبقة زجاجية مما يجعلها غير قابلة للخدش.



وسيحتوى هاتف RedMagic 6S للألعاب على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة مع شحن يصل إلى 120 واط.



وسيعمل هاتف RedMagic 6S للألعاب بأحدث معالج من شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 888+ ، مع ذاكرة وصول عشوائى ضخمة سعات 8 و 12 و16 جيجابايت من نوع LPDDR5، وذاكرة داخلية سعتى 128 و 256 جيجابايت.

