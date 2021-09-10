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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشكل مفاجئ.. ثعبان يهاجم شاب أثناء نومه في الشارع

صدى البلد

تداول رواد التواصل الإجتماعي في الهند لشاب أثناء نومه باقرب من احد المعابد الموجودة في شمال الهند في منطقة راجستان .


و بحسب ما ورد في وسائل الإعلام الهندية فإن شاب كان نائما على بطانية أمام أحد المعابد في منطقة راجستان وقامت 

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أفعى كبيرة بمهاجمته  بعد إختبائها في الوسادة التي كان نائما عليها . 


ووفقا لما نشرته صحيفة " ديلي ميل"، فإن الشاب قفز مسرعا من فراشه، بعدما شعر أن هناك حركة غير طبيعية تحدث أسفله و أن ثمة شيئا يعيق حركته ويصدر أصواتا غريبة .


وقف الشاب سريعا وابتعد عن الفراش الذي كان ينام عليه، فعثر على أفعى كوبرا كانت مختبأه في الفراش الذي كان نائما فيه . 


التقطت عدسات كاميرات المراقبة ما حدث في المكان، و تبين من خلالها مهاجمة أفعى ضخمة للشاب أثناء نومه و إفلاته من أنيابها في اللحظات الأخيرة بعدما كانت تستعد لتتناوله . 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=-Tjj8MqyoGs
 

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