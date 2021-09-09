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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناشئو زد2001 يتعادل مع الشيخ زايد وديا

نادي زد
نادي زد

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي مواليد 2001 بهدف لمثاه مع الشيخ زايد  في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.

 

و يقود فريق زد كل من : سمير كمونة  مديرا فنيا، وأحمد كمال مدربا عاما، ومحمد عويس مدربا، والكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا ، وحسين محمد إداريا لقطاع الناشئين .


وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين على منح الفرق الرياضية راحة لمدة ثلاثة أيام ويستأنف القطاع تدريباته صباح يوم الأحد المقبل بملاعب نادي زد الرياضي .

 

وأكد سمير كمونة المدير الفني للفريق أن فترة الاعداد الحاليه جيدة من حيث استجابة لاعبي الفريق للتعليمات ومتابعة البرنامج التأهيلي مع مدربي الاحمال بالقطاع خاصة عقب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإعداد .

 

وأشاد كمونة بأداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم ، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز خلال الأسبوع المقبل من أجل استمرار تحسن الأداء استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد.

نادي زد الرياضي فريق الشيخ زايد الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر سمير كمونة علاء نبيل

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