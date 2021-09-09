ناشئو زد2001 يتعادل مع الشيخ زايد وديا

تعادل فريق الناشئين لكرة القدم بنادي زد الرياضي مواليد 2001 بهدف لمثاه مع الشيخ زايد في اللقاء الودي الذي جمع الفريقين اليوم بملعب الشيخ زايد بالسادس من اكتوبر.

و يقود فريق زد كل من : سمير كمونة مديرا فنيا، وأحمد كمال مدربا عاما، ومحمد عويس مدربا، والكابتن علي يحيى مدرب حراس المرمى، وأسامة جاويش إداريا ، وحسين محمد إداريا لقطاع الناشئين .



وحرص الكابتن علاء نبيل رئيس قطاع الناشئين على منح الفرق الرياضية راحة لمدة ثلاثة أيام ويستأنف القطاع تدريباته صباح يوم الأحد المقبل بملاعب نادي زد الرياضي .

وأكد سمير كمونة المدير الفني للفريق أن فترة الاعداد الحاليه جيدة من حيث استجابة لاعبي الفريق للتعليمات ومتابعة البرنامج التأهيلي مع مدربي الاحمال بالقطاع خاصة عقب بدء تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الإعداد .

وأشاد كمونة بأداء لاعبيه خلال المباراة الودية التي أقيمت اليوم ، وطالب لاعبيه بضرورة التركيز خلال الأسبوع المقبل من أجل استمرار تحسن الأداء استعداد لبدء الموسم الرياضي الجديد.