أخبار العالم|بلومبرج: قرب عودة العلاقات بين مصر وتركيا.. استقالة أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المغربي.. وزير الدفاع الأمريكي: القاعدة ستعود إلى أفغانستان

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

قال المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن استئناف العلاقات الدبلوماسية مع تركيا أمر محتمل خلال العام الجاري إذا تم التغلب على القضايا العالقة، في نبرة متفائلة بحذر، وفقا لـ بلومبرج.

رفعت إدارة الرئيس الامريكي جو بايدن ، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد ولاية تكساس ، في محاولة لمنع تطبيق قانون جديد يحظر بشكل شبه كامل الإجهاض في الولاية

حذر قادة منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن نقص اللقاحات في إفريقيا يمكن أن يتفاقم بشكل أكبر وتتوقع التقديرات أن تحصل القارة على جرعات

يدلي رئيس هيئة الأركان الامريكية المشتركة مارك ميلي ووزير الدفاع لويد أوستن ورئيس القيادة المركزية الأمريكية الجنرال فرانك ماكنزي بشهاداتهم في جلسة مرتقبة أمام الكونجرس

أدرجت وكالة الأدوية الأوروبية (EMA) متلازمة جوليان بار- وهو اضطراب عصبي يمكن أن يسبب شللًا مؤقتًا

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، أن الشعب الأمريكي بيده قلب الطاولة على فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" عبر زيادة نسبة التطعيم...

أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن الحكومة تمضي بخطى ثابته لترسيخ السلام وبسط الأمن وتوفير الحماية للمواطنين.

استقبل، اليوم الخميس، برنامج حساب المواطن 1.9 مليار ريال مخصص دعم شهر سبتمبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق

أعلنت الخطوط الجوية العراقية، الخميس، تعليمات جديدة تخص المسافرين المغادرين إلى لبنان. وجاء في إيضاح للشركة أن "التعليمات الجديدة...

أعلنت الحكومة الليبية، اليوم الخميس، عن اتفاق بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والرئيس التونسي قيس سعيد على فتح الحدود الجوية والبرية بين البلدين، قريبا.

سجلت السلطات الجزائرية أن مساء اليوم الخميس شهد هزة أرضية بلغت شدتها 4.2 درجة على مقياس ريختر في ولاية الشلف شمال غربي الجزائر.

زار وزير الري الاثيوبي، سيلشي بيكلي، اليوم الخميس، سد النهضة برفقة رجال دين بمناسبة رأس السنة الإثيوبية.

لقي جندي في القوات المسلحة الروسية مصرعه في انفجار سيارة مفخخة بمحافظة حمص السورية، بحسب بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.

فر المزيد من البريطانيين من أفغانستان على متن رحلة تجارية دولية ، في أول إجلاء واسع النطاق منذ مغادرة القوات البريطانية وقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة البلاد.

حذر مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ كاني ويناراجا، من ان أفغانستان مهددة بـ فقر شديد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق حكومية في واقعة هروب الأسرى الفلسطينيين الستة من سجن جلبوع الإثنين الماضي.

تقدم أعضاء الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في المغرب، اليوم الخميس، باستقالتهم وفي مقدمتهم الأمين العام للحزب، وذلك على إثر خسارتهم للانتخابات الأخيرة التي أجريت في البلاد.