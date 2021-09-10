تفاصيل حادث مغني المهرجانات حودة بندق وتطورات حالته الصحية بعد نقله إلى المستشفى

تعرض مغني المهرجانات حودة بندق لحادث مروري خطير نقل على إثره إلى المستشفى وهو يعاني من جروح قطعية، وتدمرت سيارته بشكل كبير وتداول زملائه في مجال الغناء الشعبي والمهرجانات صوره داخل المستشفى عبر حساباتهم.

السادات وحادث حودة بندق

نشر المطرب السادات - عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام - صورة لمطرب المهرجانات حودة بندق ، ظهر فيها الأخير داخل أحد المستشفيات وهو مصاب إصابات بالغة بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وكتب السادات، في تعليقه على صورة حودة بندق ، قائلا: « انشاء الله هتكون احسن ياريت كولنا ندعي لحودة بندق احمد طحاوي ربنا يقومك بسلامة».

صورة سيارة حودة بندق

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا صورة لزميله المغني الشعبي حودة بندق من داخل المستشفى بعد تعرضه لحادث مروري مروع على طريق بنها، نتج عنه تهشم سيارته بالكامل، وإصابته بكدمات خطيرة.

وظهرت في الصورة التي نشرها حمو بيكا سيارة بيضاء مهشمة، وإصابات حودة بندق، في الوقت الذي نشرت فيه زميلته المغنية نعوم صورة له من داخل المستشفى وطلبت من متابعيها الدعاء له.

حودة بندق داخل المستشفى وصورة لسيارته المهشمة

تطورات الحالة الصحية لحودة بندق

كشف مدير أعمال مطرب المهرجانات حودة بندق - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الاخباري - تطورات الحالة الصحية للأخير بعد تعرضه لحادث سير مروع على الطريق الدائري بالقاهرة، مساء أمس الخميس.

وقال مدير أعمال حودة بندق إنه أصيب بجرح قطعي فوق العين، وآخر في الخد، بالإضافة إلى كدمات في الرأس ، وتناثر الزجاج في يديه، مشيرا إلى أنه تلقى الإسعافات الأولية فور وصوله المستشفى، وتم استخراج الزجاج من يديه وخياطة الجروح القطعية.

وأوضح أن حودة بندق خرج من المستشفى على الفور بعد تلقي الإسعافات الأولية، ويخضع حاليا للراحة التامة وفقا لتعليمات الأطباء، مشيرا إلى أن الأطباء أخبروه بضرورة التوجه للمستشفى لو شعر بمضاعفات.

من هو حودة بندق؟

وطرح حودة بندق منذ ساعات أغنية جديدة له برفقة نعوم، وهي الأغنية الرسمية لفيلم 30 مارس الذي طرح في السينمات أمس، ويقوم ببطولته أحمد الفيشاوي ودينا الشربيني وعدد كبير من النجوم.

حقق ڤيديو كليب أغنية “خطر” لـ حودة بندق، ومسلم نجاح كبير حيث تخطى حاجز الـ 4 مليون مشاهدة بعد أيام قليلة من طرحه كما تصدر التريند رقم ١ عبر القناه الرسمية على موقع “اليوتيوب”.

وكان كليب مهرجان "كله طار في المطار" لـ حودة بندق، ومحمد شاهين، قد احتل تريند رقم 1 على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" بعد ساعات قليلة من طرحه عبر القناه الرسمية.

كان أول ظهور لحودة بندق على الشاشة وهو طفلا صغيرا في مسلسل الزوجة الرابعة، الذي لعب فيه دور “منعم” الصغير ابن الفنان مصطفى شعبان الذي كان يغني له ويتمتع بصوت قوي. كما شارك أيضا في فيلم الكنز وأعمال تمثيلية قليلة.