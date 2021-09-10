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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك.. رانيا يوسف تلفت الأنظار في أحدث ظهور لها.. ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى

صدى البلد

يرصد موقع صدى البلد الإخباري، بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري، وذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي ونستعرض فيما يلي، أبرز العناوين:

 

ماجد المصري يحتفل بعيد ميلاد أكرم حسني بطريقته الخاصة

 

بلوك جرئ.. رانيا يوسف تثير السوشيال ميديا في أحدث ظهور لها

 

#سوبر_اليد_يا أهلي يتصدر تريند تويتر قبل مباراة اليوم مع الزمالك

 

إبراهيم سعيد عن الجهاز الفني الجديد للمنتخب: مبسوط وبالتوفيق لكم جميعًا

 

باسم مرسي عقب التعاقد مع سيراميكا كيلوباترا: سعيد بانضمامي وإن شاء الله نحقق إنجازات

 

هيفاء وهبي تتصدر تريند تويتر.. ومغردون: الديفا

 

الهداف التاريخي لقارة أمريكا الجنوبية.. ميسي يتصدر تويتر عقب التقدم على بوليفيا

 

مروان محسن يتصدر تويتر عقب رحيله من النادي الأهلي بدون مقابل

 

ميسي عبر انستجرام احتفالا بـ لقب كوبا أمريكا: يوم لا ينسى

 

#كوماندوز_الزمالك_قدها يتصدر تويتر استعدادا للسوبر الأفريقي لليد

 

هاشتاج السوبر الأفريقي يتصدر تويتر قبل مباراة الأهلي والزمالك

 

ألف مبروك.. راندا البحيري تعلق على اختيار وائل جمعة مديرًا للمنتخب الوطني

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