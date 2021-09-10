تصعيد محتمل| يوم غضب بمدن فلسطين وإسرائيل تعلن الاستنفار

تشهد المدن الفلسطينية اليوم الجمعة يوم غضب ضد إسرائيل، دعت له الفصائل بسبب انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، بعد انتزاع 6 أسرى لحريتهم من سجن جلبوع.

وتم التوافق بين جميع الفصائل والقوى على اعتبار الجمعة يوم غضب، ومواجهة مع الاحتلال على نقاط التماس دعما للأسرى ورفضا لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة بين أسرى وحراس عدد من السجون الإسرائيلية بسبب قيود جديدة فرضتها مصلحة السجون على خلفية فرار الأسرى الستة.

كما أبلغت السلطات الإسرائيلية عائلات الأسرى بإلغاء كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية، استنفارها إلى ثاني أعلى درجة تأهب في ظلّ استمرار عمليات البحث عن الأسرى الستّة.

وتشير آخر تقديرات الجهات الاستخباراتية في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن" عددًا من الأسرى نجحوا في الدخول إلى الضفة بحسب "هآرتس"، وأنّ الدخول إلى قلب مدن الضفة لاعتقال الأسرى سيؤدّي إلى معركة مع مسلّحين كثر سيحاولون حمايتهم."

ووفق "هآرتس"، فالتقديرات هي أن عملية البحث عن الأسرى ستكون طويلة وربّما تصل إلى أسابيع عديدة. كما تعزّزت لدى الجهات الاستخباراتية قناعة أن الاسرى يحصلون على مساعدات.

وتقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الأسرى الستّة "سيُلقى القبض عليهم، في نهاية المطاف، من قبل قوات إسرائيلية، وتتجهز لعدّة سيناريوهات محتملة لاعتقالهم. السيناريو الذي يثير الخشية القصوى هو مواجهة مع الأسرى تنتهي بوفاتهم"، وتعتقد الأجهزة الأمنية أنّ في وضع كهذا من المحتمل أن تطلق فصائل المقاومة في غزّة صواريخ تجاه إسرائيل.

واستنفرت وحدات خاصة في الجيش والشرطة الإسرائيلية لسيناريو أن يأخذ عدد من الأسرى إسرائيليين رهائنَ بهدف التفاوض مع سلطات الاحتلال.

وتقدّر الأجهزة الأمنية أن اعتقال الستة وهم أحياء، دون معارك، سيؤدي إلى أن يكون الرد الفلسطيني أقلّ حدّة.

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى "يوم غضب" غدا الجمعة لحماية الأسرى في السجون الإسرائيلية، ويأتي ذلك على خلفية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع هذا الأسبوع والمواجهات التي شهدتها السجون أمس.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، قالت حماس إنه في ظل هجوم إسرائيل على الأسرى عقب فرار الأسرى من سجن جلبوع، ندعو الجماهير الفلسطينية إلى يوم غضب يوم الجمعة في مواجهة غطرسة إسرائيل وعدوانها على الأسرى، ومواجهة قوات الجيش.

وأكدت حماس بحسب الصحيفة، أن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ليسوا وحدهم والمقاومة على استعداد لتقديم التضحيات وخوض المعارك من أجل حريتهم.