عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصعيد محتمل| يوم غضب بمدن فلسطين وإسرائيل تعلن الاستنفار

يوم غضب بمدن فلسطين..
يوم غضب بمدن فلسطين.. وإسرائيل تعلن الاستنفار

تشهد المدن الفلسطينية اليوم الجمعة يوم غضب ضد إسرائيل، دعت له الفصائل بسبب انتهاكات الاحتلال بحق الأسرى في السجون، بعد انتزاع 6 أسرى لحريتهم من سجن جلبوع.

وتم التوافق بين جميع الفصائل والقوى على اعتبار الجمعة يوم غضب، ومواجهة مع الاحتلال على نقاط التماس دعما للأسرى ورفضا لسياسة التضييق والانتهاكات الإسرائيلية بحقهم.

وكانت اندلعت مواجهات عنيفة بين أسرى وحراس عدد من السجون الإسرائيلية بسبب قيود جديدة فرضتها مصلحة السجون على خلفية فرار الأسرى الستة.

البحرين تدشن خط طيران مباشر مع إسرائيل .. في هذا الموعد

إبراهيم عيسى: مصلحة مصر الوطنية في التعامل مع إسرائيل ترتكز على استعادة الحق الفلسطيني

كما أبلغت السلطات الإسرائيلية عائلات الأسرى بإلغاء كافة الزيارات للسجون، حتى نهاية سبتمبر الجاري.

ورفعت الشرطة الإسرائيلية، استنفارها إلى ثاني أعلى درجة تأهب في ظلّ استمرار عمليات البحث عن الأسرى الستّة.

وتشير آخر تقديرات الجهات الاستخباراتية في أجهزة الأمن الإسرائيلية إلى أن" عددًا من الأسرى نجحوا في الدخول إلى الضفة بحسب "هآرتس"، وأنّ الدخول إلى قلب مدن الضفة لاعتقال الأسرى سيؤدّي إلى معركة مع مسلّحين كثر سيحاولون حمايتهم."

ووفق "هآرتس"، فالتقديرات هي أن عملية البحث عن الأسرى ستكون طويلة وربّما تصل إلى أسابيع عديدة. كما تعزّزت لدى الجهات الاستخباراتية قناعة أن الاسرى يحصلون على مساعدات.

وتقدّر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن الأسرى الستّة "سيُلقى القبض عليهم، في نهاية المطاف، من قبل قوات إسرائيلية، وتتجهز لعدّة سيناريوهات محتملة لاعتقالهم. السيناريو الذي يثير الخشية القصوى هو مواجهة مع الأسرى تنتهي بوفاتهم"، وتعتقد الأجهزة الأمنية أنّ في وضع كهذا من المحتمل أن تطلق فصائل المقاومة في غزّة صواريخ تجاه إسرائيل.

واستنفرت وحدات خاصة في الجيش والشرطة الإسرائيلية لسيناريو أن يأخذ عدد من الأسرى إسرائيليين رهائنَ بهدف التفاوض مع سلطات الاحتلال.

وتقدّر الأجهزة الأمنية أن اعتقال الستة وهم أحياء، دون معارك، سيؤدي إلى أن يكون الرد الفلسطيني أقلّ حدّة.

دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني إلى "يوم غضب" غدا الجمعة لحماية الأسرى في السجون الإسرائيلية، ويأتي ذلك على خلفية فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع هذا الأسبوع والمواجهات التي شهدتها السجون أمس.

وبحسب صحيفة "يسرائيل هيوم"، قالت حماس إنه في ظل هجوم إسرائيل على الأسرى عقب فرار الأسرى من سجن جلبوع، ندعو الجماهير الفلسطينية إلى يوم غضب يوم الجمعة في مواجهة غطرسة إسرائيل وعدوانها على الأسرى، ومواجهة قوات الجيش.

وأكدت حماس بحسب الصحيفة، أن الأسرى الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية ليسوا وحدهم  والمقاومة على استعداد لتقديم التضحيات وخوض المعارك من أجل حريتهم.

إسرائيل تل أبيب فلسطين يوم غضب الاحتلال

ترشيحاتنا

هذه مقرات المخابرات الغربية بـ سوريا.. كواليس أخطر عاصفة بفلوريدا.. وفاة 14 مريض كورونا حرقاً بمقدونيا.. قتيلا وعشرات المفقودين بالهند.. صحف الإمارات اليوم

مئوية الترسانة.. حسن الشاذلي صاحب الفضل في بطولة الدوري الوحيدة للشواكيش

انتشار أمني بمحيط الغلق الجزئي شارع فيصل مع شارع ضياء لمدة ٣ أيام

ريلمي: لن يتم إطلاق هواتف Realme 9 هذا العام

بداية من اليوم.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة وبداية لموسم الأمطار

بعد قرون طويلة.. معبد خنوم في الأقصر يتألق بألوانه ونقوشه الفريدة بعد الترميم.. صور وفيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 15% الأبرز.. كل ما تريد معرفته عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد

طلب عاجل من حسام البدري بعد انتهاء مهمته مع منتخب مصر

القوى العاملة تحذر من أساليب النصب بشأن منحة العمالة غير المنتظمة

أحمد موسى يتصدر تويتر بـ 7 هاشتاجات.. ومغردون: رقم مشاهدة تاريخي

الاتحاد الإنجليزي يغرم لاعبي تشيلسي بسبب محمد صلاح

رضا عبد العال يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب مدرب المنتخب

قرار كويتي عاجل يهم أصحاب الـ 60 عاما بشأن تجديد الإقامة

كله أهلاوية..خالد الغندور يهاجم مجاهد بسبب الجهاز الجديد للمنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد ثروت ونيرمين الفقي أبرز المكرمين في مهرجان همسة.. صور

دقة ومهارة عالية في ختام التدريب البحرى المصرى الإماراتى "زايد - 3"

بناءً على توجيهات الرئيس| مجمع الجلاء الطبى يستقبل الطالبة منه الله هشام

نصب واعتراف وغرامة 10 ألاف جنيه.. حكاية سمكرية البني آدمين أجدع بنت في مصر

فيديو

فيديوجراف| متلازمة نادرة جدا.. أعراض جانبية خطيرة للقاح أسترازينيكا

كان بيأكل القطط والكلاب.. حكاية شاب تنبأ بوفاته في مقطع فيديو بالبحيرة

فيديوجراف.. اضطهاد أم حركة عفوية.. سبب حذف إنستجرام صور هيفاء وهبي

فيديوجراف|كانوا في الدور الأخير.. انهيار عقار شبرا الخيمة ووفاة 4 أشخاص

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: «فى موقف بنها»

سعد الفقي يكتب: دكتوراه للبيع

إسراء حامد تكتب: خاطر المصريين

عبد المعطى أحمد يكتب: «كوم الناضورة».. كنز الجمال المنسى!

عمر عاقيل يكتب: مؤشر السقوط

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (15)

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

أحمد فرغلى رضوان

زفة خالد يوسف النخباوية!

د.احمد فخرى

المزاج الإيجابي والمزاج السلبي

بهجت العبيدي

الإنسان الهجين .. ما بعد الإنسان العاقل!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: أصول اشتباك القاعده مع الطلبان (2)

مروة لطفي

الكراسي الموسيقية

شريف سمير

حساب «جماعة البدرى» المفتوح!

اﻟﻤﺰﻳﺪ