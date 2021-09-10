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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأمم المتحدة تقرع ناقوس الخطر: أفغانستان تغرق في دوامة الفقر الشامل

أرشيفية
أرشيفية

طالبت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة بأفغانستان، دبورا لاينز، اليوم الجمعة، بتدفق الأموال سريعا إلى أفغانستان للحيلولة دون انهيار كامل للاقتصاد والنظام الاجتماعي.

وحذرت المبعوثة الأممية مجلس الأمن من أن تجميد الأرصدة الدولية الأفغانية وأموال المانحين سيؤدي إلى انكماش اقتصادي حاد، يصل بالملايين إلى خطرالجوع، كما قد يؤدي إلى موجة لجوء كبيرة، بحسب "روريترز".

بدورها أوضحت مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في منطقة آسيا والمحيط الهادي في مؤتمر صحافي أن 72% من الشعب الأفغاني يعيشون تحت خط الفقر، وقد تصل هذه النسبة إلى 97% بحلول منتصف العام المقبل.

ووصفت الأوضاع في أفغانستان بأنها تشهد انهيارا للتنمية إضافة إلى الأزمات الإنسانية والاقتصادية.

وتزامنا، قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في تقرير أصدره الخميس، إن أفغانستان تتأرجح على شفا "فقر شامل" يمكن أن يصبح حقيقة واقعة في منتصف العام المقبل ما لم يتم بذل جهود عاجلة لدعم المجتمعات المحلية واقتصاداتها.

وتابع أن سيطرة طالبان على أفغانستان عرّضت 20 عاما من المكاسب الاقتصادية المطردة للخطر.

وحدد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 4 سيناريوهات لأفغانستان في أعقاب استيلاء طالبان على السلطة، والتي تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بين 3.6% و13.2% في السنة المالية المقبلة التي تبدأ في يونيو 2022، اعتمادًا على شدة الأزمة ومدى تفاعل العالم مع طالبان.

هذا يتناقض بشكل حاد مع النمو المتوقع بنسبة 4% في الناتج المحلي الإجمالي قبل تولي طالبان السلطة للمرة الثانية في 15 أغسطس.

وقالت كاني ويناراجا، مديرة المكتب الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في مؤتمر صحافي لإعلان التقييم المكون من 28 صفحة، إن "أفغانستان تواجه إلى حد كبير فقرا عالميا بحلول منتصف العام المقبل... هذا هو ما نتجه إليه - إنه (معدل الفقر) 97 إلى 98% بغض النظر عن الطريقة التي تعمل بها هذه التوقعات".

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