عيدك في الجنة.. ميرنا نور الدين تحيي ذكرى ميلاد والدها

أحيت الفنانة ميرنا نور الدين ذكري ميلاد والدها الراحل، عبر حسابها بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت ميرنا نور الدين: "أبى عيد ميلادك في الجنة أحلي كل عام وقبرك ممتلئ سعة ونور، اللهم أنر قبر والدي بنورك ورحمتك وعفوك وغفرانك.. آمين وحشتني قوى حبيبي".



وتحرص ميرنا نور الدين على مشاركة متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، أبرز الصور والإطلالات التي تظهر بها في مختلف المناسبات.

مسلسل كوفيد 25

وشاركت ميرنا نور الدين، في مسلسل "كوفيد 25" الذي عُرض في سباق دراما رمضان 2021، بطولة يوسف الشريف، وأحمد صلاح حسني، وآيتن عامر، وإدوارد، وإيناس كامل، وراندا البحيري، وميدو عادل، وأمير صلاح الدين، وميرنا نور الدين، وديانا هشام، وإسلام جمال، وزكي فطين عبد الوهاب، وعماد رشاد وغيرهم من النجوم، تأليف إنجي علاء وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي.



وتدور أحداث المسلسل حول شخصية "يوتيوبر" يحاكي تطور وباء من خلال قصة خيالية ودراما إجتماعية تجمع بين المشاهد المؤثرة والأكشن والتشويق، ويتناول محاكاة تخيلية لتطور فيروس كورونا خلال السنوات المقبلة، والحرب المثارة على فكرة الأبحاث العلمية واللقاحات.