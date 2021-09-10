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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: تدوير قش الأرز أحد أهم التحديات البيئية

محافظ الغربية
محافظ الغربية

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية خطة مديرية الزراعة لتدوير المخلفات الزراعية وعلي رأسها تدوير  قش الأرز لموسم ٢٠٢١، حيث يمثل التعامل غير الاقتصادي أو التخلص العشوائي للمخلفات الزراعية بأنواعها المختلفة، أحد الجوانب الهامة في المشكلة البيئية وإهدار للموارد الاقتصادية وخاصة الحرق المكشوف لقش الأرز.

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وأكد المحافظ أن تدوير قش الأرز أحد أهم التحديات البيئية التي نجحت محافظة الغربية في التغلب عليها، إذ تعد واحدة من المحافظات الرائدة في استخدام قش الأرز بطرق اقتصادية بفضل التعاون المستمر مع كافة أجهزة المحافظة وخاصة الإرشاد الزراعي لتغيير سلوكيات المزارعين مما يعود على الجميع بالخير والصحة والمنفعة، مشيراً أن مركز قطور يعد من المراكز الرائدة في استخدام القش لتغذية الماشية وفرش الحظائر وتقريباً لم يسجل المركز أي حريق لقش الأرز.

 

وأشاد محافظ الغربية بجهود مديريتي الزراعة والبيئة في عقد ٣٦٩ ندوة إرشادية بالقرى لتوعية المزارعين  بأهمية تدوير المخلفات الزراعية وعلي رأسها تدوير قش الأرز.

 

ومن جانبه أوضح  الدكتور خالد أبو شادي مدير مديرية الزراعة،   أن مساحات الأراضي المزروعة بالأرز لهذا العام بلغت ٨٨٩٦٢ فدان، ومن المتوقع أن تبلغ  كمية القش ١٧٧٩٢٤ طن قش تقريباً، مشيراً إلى دعم المحافظة لعملية تدوير قش الأرز من خلال توفير ٢٧٢ مكبس دائري قادر على كبس ١١١٦٩٠ طن بكفاءة ٧٥٪.

 

ووفقًا للخطة المقدمة فمن المتوقع تدوير ١٥٤٠٩٠ طن مما يحقق عائد اقتصادي وفير كونها تدخل في صناعات عديدة.

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