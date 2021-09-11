أخبار التعليم.. اليوم أخر فرصة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة.. وعمليات التعليم تتابع وصول أوراق امتحاني الكيمياء والجغرافيا للجان الدور الثاني للثانوية العامة

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق الكيمياء والجغرافيا إلى لجان الدور الثاني للثانوية العامة

تتابع الان غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم ، بحضور الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين ونائب رئيس عام امتحانات الدور الثاني للثانوية العامة 2021 ، وصول اوراق اسئلة امتحاني الكيمياء والجغرافيا الى اللجان .

تنسيق الجامعات 2021.. حقوق عين شمس تبدأ قبول الطلاب الجدد بشعبة "الإنجليزية"

أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس برئاسة الدكتور ناجي عبد المؤمن، القائم بعمل عميد الكلية، بدء قبول الطلاب بشعبة اللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2021-2022 لطلاب الثانوية العامة وما يعادلها، اعتبارا من الغد، الأحد، الموافق 12 سبتمبر

الفرصة الأخيرة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة.. اليوم

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكنتروني حتى الخامسة غدا السبت القادم الموافق 11 سبتمبر 2021

تنسيق الجامعات ٢٠٢١ … تعرف على الاوراق المطلوبة للالتحاق بهندسة القاهرة



بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة لطلاب الشعبة العلمية ( علوم - رياضة ) وطلاب الشعبة الأدبية ، تبدأ الكليات فى استقبال الأوراق الخاصة بكل طالب استعدادا للعام الدراسى 2021-2022.

غدا.. جامعة حلوان تطلق دورة تدريبية حول كيفية تصميم الكتاب الجامعى

ٱعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر سبتمبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.