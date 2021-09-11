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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الفرصة الأخيرة للتسجيل بالمرحلة الأولى من تنسيق الجامعات الخاصة اليوم

تنسيق الجامعات ٢٠٢١
تنسيق الجامعات ٢٠٢١

 

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، استمرار تقدم الطلاب للجامعات الخاصة بالمرحلة الأولى على الموقع الإلكتروني حتى الخامسة اليوم ، ويمكن للطلاب تعديل رغباتهم في  ضوء الحد الأدنى المعدل لكل كلية حتى موعد انتهاء هذه المرحلة.
 

كما تقرر استمرار تقدم الطلاب للجامعات الأهلية (الملك سلمان الدولية، الجلالة، العلمين الدولية، المنصورة الجديدة) على الموقع الإلكتروني.

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رابط كلية الهندسة جامعة عين شمس لتسجيل بيانات الطلاب لتلقي اللقاح والتطعيم

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تنسيق الجامعات 2021 ..تعرف علي الأماكن الخالية ببنات عين شمس


وسوف يعلن  الموقع الإلكتروني للجامعات الأهلية مساء غد الأربعاء موعد إتاحة الفرصة للطلاب الذين تقدموا من قبل للتنسيق بهذه الجامعات؛  لتعديل رغباتهم في ضوء الحد الأدنى المعدل.

وجاء ذلك في إطار حرص وزارة التعليم العالى والبحث العلمي على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لطلاب الثانوية العامة لهذا العام للتقدم للكليات بالجامعات الخاصة والأهلية، التي يرغبون في الالتحاق بها، وحصر أعداد الطلاب الذين تم قبولهم في المرحلتين الأولى والثانية بالتنسيق الحكومي، قررت اللجنة المشكلة من مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعها مساء  اليوم  برئاسة د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي  خفض الحد الأدنى للتقدم لكليات الجامعات الخاصة والأهلية.

وزارة التعليم العالى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلاب للجامعات الخاصة لمرحلة الأولى الموقع الإلكنتروني

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