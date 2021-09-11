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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مركز كفر الدوار

مأساة في كفر الدوار.. مياه الصرف الصحي تقتحم المنازل والشوارع والأهالي يستغيثون

انتشار مياه الصرف
انتشار مياه الصرف الصحي في شوارع كفر الدوار

سادت حالة من الغضب بين أهالي مركز كفر الدوار  بمحافظة البحيرة، عقب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل والشوارع لحد أنها تعيق السير في الشوارع في بعض الأوقات، بالإضافة إلى الخوف من انتشار الأمراض والأوبئة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد.

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أهالي مركز كفر الدوار تستغيث من انتشار مياه الصرف الصحي 

وقال إبراهيم بلال، أحد المتضررين من سكان شارع العمده سعيد الزقم التابع لمدينة كفر الدوار، :" حياتنا تحولت إلى جحيم وأصبحت الأمراض والأوبئة تحاصرنا  من كل الاتجاهات سواء من انتشار فيروس كورونا المستجد، أو من انتشار الأمراض والأوبئة والروائح الكريهة بسبب اقتحام مياه الصرف الصحي المنازل بعد تحول الشوارع إلى برك و مستنقعات لمياه الصرف الصحي ".

الأهالي تقدم شكاوي عن مشكلة إنتشار مياه الصرف الصحي 

وأوضح "بلال "،  أن الأهالي قدمت العديد من الشكاوى للجهات المعنية ولكن لا يوجد إستجابة علي الشكوي حتي الآن، قائلاً :" لم نعد نتحمل هذا الإهمال، مياه الصرف الصحي تسللت من الشوراع إلى المنازل وأصبحت الحياة غير آدميه والجميع الآن يعيش في خطر ومهدد بالإصابة بالأمراض والأوبئة".

غرق المنازل في كفر الدوار بسبب مياه الصرف الصحي 

وأكد أن مياه الصرف أغرقت المنازل نتيجة انسداد مواسير الصرف، ما قد يهدد المنازل بالانهيار على رؤوس الأهالي إذا استمر الوضع على ما هو عليه، دون تدخل المسئولين لحل هذه الكارثة.

إنتشار الحشرات و البعوض بسبب إنتشار مياه الصرف الصحي 

وأضاف أن مياه الصرف تسببت في زيادة انتشار البعوض و الحشرات داخل المنازل، ما قد يتسبب في نقل الأمراض والأوبئة بين الأهالي، خاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا، مؤكداً أن الأهالي أجرت العديد من اتصالات بالمسئولين عن الصرف الصحي في المنطقة دون فائدة،

الأهالي تناشد محافظ البحيرة لحل مشكلة إنتشار مياه الصرف الصحي 

وناشد الأهالي، المسئولين ، بضرورة التدخل حل المشكلة وإزالة المياه من المنازل والشوارع لإنقاذ الأهالي من خطر  الأمراض التي تصيبهم بسبب انتشار مياه الصرف الصحي.

كفر الدوار الأهالي تستغيث بمحافظ البحيرة البحيرة مياه الصرف الصحي تقتحم المنازل والشوارع محافظة البحيرة

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