"التعليم" تجمع طلبات إعادة الفحص اليدوي لأوراق الثانوية العامة عبر هذا الرابط

فرصة جديدة للتظلم …

دشنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآن ، رابطا لتقديم طلبات إعادة التصحيح اليدوي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2021.

وقالت وزارة التربية والتعليم انه يمكن للطلاب الدخول على رابط تقديم طلب إعادة التصحيح اليدوي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2021 عبر الضغط هنا ، ابتداءا من اليوم السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر ٢٠٢١ .

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد كل ما تريد معرفته عن تقديم طلب إعادة التصحيح اليدوي لأوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة 2021.

ادخل على رابط تقديم الطلب :

https://tazalom.emis.gov.eg/Default.aspx

موعد فتح رابط تقديم الطلب من السبت ١١ سبتمبر وحتى الخميس ١٦ سبتمبر

بعد التقديم سيتم إرسال مواعيد لاستقبال الطالب مع والديه للإطلاع على الأوراق.

يتكلف إعادة الفحص اليدوي 300 جنيه لكل مادة

يتم سداد المبلغ من خلال منافذ الدفع البنكي المخصصة لذلك :

(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال)

(البريد المصري، فوري، وقتي، ايجي باي، سداد، ضامن، أمان، مصاري، بيي، ممكن، طلقة، موجة، خالص، موبايل، أموال) دفع الرسوم المطلوبة يبدأ من يوم الخميس ٩ سبتمبر

القيام باختيار المواد المرغوب في إعادة فحصها مستمر من خلال هذا الموقع من يوم السبت ١١ سبتمبر حتى الخميس ١٦ سبتمبر.

إعادة الفحص يشمل مطابقة الأوراق مع نموذج الإجابة لكل مادة ومن حق الطالب حضوره أثناء المراجعة

للإستفسارات أو الشكاوى برجاء الاتصال على الرقم الموحد: ١٩٣٦٨

وزير التعليم : مفيش طالب لقى أي درجة مش محسوبة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، عدد الطلاب الذين اكتشفوا احقيتهم في زيادة درجاتهم من خلال تظلمات الثانوية العامة 2021 ، “صفر”.

وقال وزير التعليم : هذا الوضع طبيعي جدا لان التصحيح كان إلكترونيا دقيقا ولا مجال للخطأ .

ونشر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم فيديو يشرح تفاصيل عملية مراجعة أوراق الإجابة مع عرض إحدى النماذج لهذه المراجعة.

كما تضمن الفيديو المنشور على الحساب الرسمي لوزير التربية والتعليم عبر فيس بوك شرح إجراءات وشروط التصحيح اليدوي بحضور الطالب وولى الأمر أثناء عملية التصحيح لزيادة الشفافية .

ويمكن مشاهدة هذا الفيديو من خلال هذا الرابط

https://fb.watch/7AAGVetGuZ