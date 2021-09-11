وفاء بسيم: مصر من الدول المؤسسة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان

قال السفيرة وفاء بسيم، عضو لجنة حقوق الإنسان ومندوب مصر الدائم في الأمم المتحدة سابقا، إن الاستراتيجية الوطنية لـ حقوق الإنسان لم تأت من فراغ، متابعة: مصر تعد من الدول المؤسسة للمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.



وأكملت “وفاء بسيم” خلال مداخلتها الهاتفية على قناة “إكسترا نيوز”، : أن مصر تعد من أوائل الدول التي وقعت على ميثاق الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان، كما أنها تعد طرف أساسي شاهد على المواثيق الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.



وأضافت أن مصر موقعة على كافة الاتفاقات الخاصة بـ حقوق الإنسان سواء على المستوى الأفريقي أو العربي، مشدده على أن مصر دولة مؤسسات وذات حضارة راسخة.



وأكدت أن الاستراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان دليل على اهتمام الدولة بالملف، مشدده على أن اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان تعد نجاجا كبيرا يشهد له العالم أجمع.

