صاروخ في فرح ولّع المكان| إخماد حريق هائل بشقة في المحلة

نشب حريق هائل فى شقة سكنية بشارع سيد الخرويلي بمنطقة شكري القوتلي التابعة لدائرة أول المحلة الكبرى.



تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم أول المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى تفيد باندلاع حريق هائل فى أشجار وتطايرت ألسنة النيران حتى وصلت لمنزل غير مأهول بالسكان مجاور لها.



وانتقلت قوة من مباحث قسم أول المحلة وسيارات الحماية المدنية إلى موقع الحادث، وتبين من خلال التحقيق أن السبب قيام أحد الأشخاص تابع لفرح فى الشارع بإطلاق صاروخ أدى إلى اشتعال النيران فى الأشجار وتطايرت ألسنتها حتى وصلت لمنزل مجاور لها، دون وقوع إصابات.

وتم السيطرة على ألسنة النيران وتحرر محضر بالواقعة لإخطار النيابة العامة.