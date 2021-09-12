بدء تقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بتجارة عين شمس

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد الملتحقين بالكلية للعام الجامعي مرحلة أولى من تنسيق الجامعات 2021.



وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق بكلية التجارة جامعة عين شمس مرحلة اولي التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.

شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١



وتشمل الشروط :

١- أن يكون الطلاب المتقدمين للقبول حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية و الأجنبية بجميع انواعها خلال نفس عام التقديم ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين علي هذه الشهادة من أعوام سابقة.

٢- أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس (نظامي).

٣- وافق على قرار مجلس كلية التجارة بان يكون الحد الادني لدرجة اللغة الانحليزية كلية اولى 65% اذا كانت اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى، وان يكون 75% اذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية. علي ان يكون ذلك بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط.

٤- بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بجميع انواعها فيشترط الحصول علي تقدير B علي الأقل أو ما يعادلها.

٥- لا يجوز قبول طلبات الالتحاق بالشعبة بعد إعلان نتيجة القبول.

٦- لا يجوز قبول أي تحويلات للشعبة في جميع السنوات.