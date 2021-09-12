عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بدء تقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بتجارة عين شمس

طلاب
طلاب

أعلنت كلية التجارة جامعة عين شمس عن تعليمات مهمة للطلاب الجدد  الملتحقين بالكلية للعام الجامعي مرحلة أولى من تنسيق الجامعات 2021.
 
وأكدت كلية تجارة جامعة عين شمس، أنه يمكن للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق  بكلية التجارة جامعة عين شمس مرحلة اولي التوجه للكلية بداية من يوم الأحد الموافق ١٢ سبتمبر  لتقديم الملف وإجراء الكشف الطبي واستكمال إجراءات الالتحاق بالكلية.

 

txt

تنسيق المرحلة الثالثة 2021.. أماكن مضمونة في هذه الكليات

txt

بدء التحويل من انتساب إلى انتظام بكلية البنات جامعة عين شمس

شروط القبول بشعبة اللغة الإنجليزية بتجارة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢١

 


وتشمل الشروط : 
١- أن يكون الطلاب المتقدمين للقبول حاصلين علي شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الشهادات العربية و الأجنبية بجميع انواعها خلال نفس عام التقديم ولا يجوز قبول طلاب من الحاصلين علي هذه الشهادة من أعوام سابقة.
٢- أن يكون الطالب مرشحا من مكتب التنسيق لكلية التجارة جامعة عين شمس (نظامي).
٣- وافق على قرار مجلس كلية التجارة بان يكون الحد الادني لدرجة اللغة الانحليزية كلية اولى 65% اذا كانت اللغة الانجليزية هى اللغة الأولى، وان يكون  75% اذا كانت اللغة الانجليزية لغة ثانية وذلك للقبول بشعبة الدراسة باللغة الانجليزية وبرنامج الساعات المعتمدة باللغة الانجليزية. علي ان يكون ذلك بصورة استثنائية تطبق هذا العام فقط.
٤- بالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات الأجنبية بجميع انواعها فيشترط الحصول علي تقدير B علي الأقل أو ما يعادلها.
٥- لا يجوز قبول طلبات الالتحاق بالشعبة بعد إعلان نتيجة القبول.
٦- لا يجوز قبول أي تحويلات للشعبة في جميع السنوات.

كلية التجارة جامعة عين شمس جامعة عين شمس تجارة جامعة عين شمس مرحله اولي من تنسيق الجامعات 2021

ترشيحاتنا

منى ذو الفقار: مصر تُلزم نفسها أمام العالم أجمع بتنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان

آيات حرق الجن العاشق للرجال والنساء

اقتصاد الإمارات| هيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة تشارك في معرض "الخمسة الكبار"

بطل العالم في الكيك بوكسينج عن مباراته مع البطل الروسي: ورايا 100 مليون مصري

كريم حسن شحاتة يفجر مفاجأة حول انتقال عبدالله السعيد إلى الزمالك

كريم حسن شحاتة: جنش ينضم إلى فيوتشر على سبيل الإعارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تقارير: عقوبة قاسية ضد مصطفى محمد بسبب واقعة "سب" البدري

رقصت بـ فوطة حمام.. بلاغ يطالب بمحاكمة فيفي عبده

استعان بخدمات ميدو.. تعرف علي مدرب بيراميدز الجديد وجهازه المعاون

مهاجم الترجي التونسي يقترب من الدوري المصري.. تعرف على التفاصيل

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

أنباء عن زواج الفنانة أصالة من مدير أعمال ماجد المهندس| فيديو وصور

سيارة 128 بحالة نادرة وبسعر لا يصدق .. تعرف على التفاصيل

الاسبوع المقبل.. صرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الشاب خالد وراغب علامة يتألقان في حفل التجمع الخامس.. صور

رائحة الجنة.. يوتيوبر شهيرة تعلن توبتها بعد رؤيا شاهدت فيها الرسول

هزمت الأبطال.. طفلة تسحب شاحنة وزنها 2طن في مسابقة أقوى إمرأة.. فيديو

الإعدام أم الحبس مجددا.. ما مصير الأسرى الفلسطينيين الأربعة بعد القبض عليهم؟

فيديو

فيديوجراف.. إثيوبيا على صفيح ساخن.. مدنيون وضباط يفرون من تيجراي إلى السودان

منهم المقاومة والفرار.. القبض على 4 أسرى هاربين من سجن جلبوع |فيديوجراف

مصر مستمرة.. 7 توصيات من السيسى للحكومة فى مجال حقوق الإنسان

النيابة تتدخل.. ماذا حدث في واقعة سجود الممرض لـ الكلب؟

المزيد

ساحة رأي

د.محمد عونى يكتب: الأهلى ملك السوبر المصرى

د. أحمد البدوي يكتب: التخطيط الاستراتيجي المتقدم بجامعة الأزهر

ليلى موسي تكتب: طالبان.. والأيديولوجية المناهضة للديناميكية والتغيير

محمود الجلاد يكتب: سائقة الملاكي.. (قصة قصيرة)

محمد شعبان يكتب: المدن الشبابية

أحمد عمر يكتب: العنف النسائي.. خطر يهدد الأمن المجتمعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الطلبان الباكستانية

إلهام أبو الفتح

دلل قلبك تكسب حياتك

كريمة أبو العينين

الخيانة

إبراهيم شعبان

الذين يقتلون الصحافة ويمشون في جنازتها

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «3»

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: مصادر الحذر الاقليمى الروسى

إيمان الدربي

هوس غشاء البكارة

إسلام كمال

الرجم المعنوى!

اﻟﻤﺰﻳﺪ