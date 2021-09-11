حقوق إنسان النواب: مصر تدخل الجمهورية الجديدة أكثر ثباتا .. فيديو

قال طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، تعليقا على إطلاق الرئيس السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، إن ما حدث اليوم تكليل لمجهود السلطة التنفيذية في هذا الملف .



وأضاف طارق رضوان في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" اللجنة العليا لحقوق الانسان تواصلت مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للتباحث حول بنود تلك الاستراتيجية ".





اقرأ أيضا

السيسي: اطلاق أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان خطوة نحو الجمهورية الجديدة





وتابع طارق رضوان :" الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعتبر عقدا بين السلطة التنفيذية والشعب المصري في محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ".

واكمل طارق رضوان :" مصر في مرحلة جديدة وتدخل الجمهورية الجديدة بدولة اكثر ثباتا ووقوفا على أرض صلبة، ونحن أمام دولة تبني اقتصادها ونجحت في القضاء على الإرهاب ودولة تبني مؤسسات ووضعت خارطة طريق ".

ولفت طارق رضوان :" نرى أن استراتيجية حقوق الإنسان تضع على عاتقنا كمؤسسات تشريعية عبئا وهو الرقابة على أداء السلطة التنفيذية في تنفيذ بنود تلك الاستراتيجية ".