جمبسوت جرئ.. جميلة عوض تثير الجدل بأنوثتها

حرصت الفنانة جميلة عوض على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصور جديدة من احدث ظهور لها.



وظهرت الفنانة جميلة عوض، بإطلالة جريئة وأنيقة ومميزة خطفت بها الأنظار جمبسوت اسود مكشوف الصدر وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشف عن أنوثتها وجمالها.



ومن الناحية الجمالية، اعتمدت على ترك شعرها الكيرلى ووضع المكياج الهادئ من أحمر الشفاه الوردي وأحمر الخدود وهو ما جعل إطلالتها جريئة وكشفت عن أنوثتها.

تزينت ببعض قطع الأكسسوارات البسيطة و المميزة، مما جعل إطلالتها تتميز بأنها جمعت بين الأناقة و البساطة و عدم المبالغة.

و كانت قد كشفت الفنانة جميلة عوض، في لقاء خاص بكاميرا صدى البلد، كواليس مشاركتها في فيلم "المحكمة"، مشيرة إلى أن الفيلم من إنتاج أحمد السبكي، وهو أشبها بأفلام «كبارية والفرح» من حيث عدد النجوم المشاركين في الفيلم، وكل واحد منهم لديه مشكلة خاصة وتتشابك هذه القضايا مع بعضها.

كما تحدث جميلة عوض، في اللقاء عن مشاركتها في فيلم «عروستي»، مشيرة إلى أنه فيلم رومانسي كوميدي، وهو بطولة أحمد حاتم، صابرين، وعدد آخر من النجوم، كما تحدثت أيضًا عن كواليس حياتها في فترة الحظر والتوقف خلال تفشي فيروس كورونا.



من جهة أخرى، عبرت الفنانة جميلة عوض عن سعادتها الكبيرة بردود الفعل على شخصيتها بمسلسل "حرب أهلية"، كما كشفت عن تفاصيل تحضيرها للشخصية، ورأيها فيما قالته يسرا عنها وتأكيدها بانها ستكون أفضل فنانة في الفترة المقبلة، وأيضا تحدثت عن أبرز المصاعب التي قابلتها، ورأيها بتشبيه الجمهور لها بشخصية الجوكر.

وقالت في تصريحات لـ صدى البلد:" حاولت أذاكر وأتتبع الخلفية الاجتماعية والثقافية للشخصية، وجمعت التفاصيل الخاصة، لتخرج بشكل جيد، وركزت على تيمة الإنسان وصراع الخير والشر داخله.

وأعلنت الصفحة الرسمية لشركة العدل جروب، على موقع فيسبوك، موعد العرض الثاني لمسلسلها الرمضاني حرب أهلية بطولة يسرا وباسل خياط.

مسلسل حرب أهلية من إخراج سامح عبد العزيز، تأليف أحمد عادل، وإنتاج جمال العدل، وشارك في بطولته أروى جودة، مايان السيد، محمود حجازي، سينتيا خليفة، جميلة عوض، خالد حجاج، رشدى الشامى، عمرو صالح، ميريت عمر الحريري.



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