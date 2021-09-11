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التضامن: إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان يوم مشهود .. فيديو

وزيرة التضامن
وزيرة التضامن

قال محمود شعبان، مدير عام الأسرة والطفل بالتضامن الاجتماعي، إن اليوم يوم مشهود في تاريخ مصر والوطن العربي والعالم بإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

 

ووجه "شعبان" في اتصال هاتفي مع الإعلامية رانيا هاشم ببرنامج "مانشيت" المذاع على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت تحية إعزاز للقيادة السياسية، مؤكدًا على أنها خطوات رائعة وموفقة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية لكافة الفئات من الطفل وحتى المسن.

وأشار إلى أن وزارة التضامن تضمن لكافة شرائح المجتمع الرعاية والأمان، مستطردًا "تحتضن الوزارة هذه الفئات وتكون تحت مظلتها وتقدم كافة الخدمات الاجتماعية والصحية والترفيهية ورؤية الوزارة المستقبلية لكافة فئات المجتمع بصفة عامة".

ولفت مدير عام الأسرة والطفل بالتضامن الاجتماعي، إلى أن هناك 171 دار مسنين على مستوى الجمهورية تحتضن أكثر من 3 آلاف مسن وتقدم لهم كل الخدمات.

 

مدير عام الأسرة والطفل وزارة التضامن رانيا هاشم محمود شعبان

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