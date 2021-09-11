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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تستأنف تطعيم الطلاب القدامى بلقاح كورونا

تطعيم
تطعيم

اعلن اتحاد طلاب جامعة حلوان عن استئناف أعمال تطعيم الطلاب القدامى بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا بمراكز التطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه بنظام جديد ابتداءً من يوم الأحد 12 سبتمبر 2021.
 

يأتي ذلك برعاية الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، والدكتور ممدوح مهدي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمشرف على المستشفيات الجامعية، وإشراف الدكتور كريم منتصر نائب مدير مستشفى بدر ومدير وحدة مكافحة العدوى، وكذلك فريق من الإدارة الطبية بإشراف الدكتور ناصر حمزاوى نائب مدير مستشفى الطلبة وفريق من هيئة التمريض، بمشاركة اتحاد طلاب جامعة حلوان برئاسة الطالب "علي السيد" رئيس الاتحاد.

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وأوضح اتحاد طلاب جامعة حلوان الخطوات التي يجب على الطلاب اتباعها للحصول على لقاح كورونا وهى كالتالي:

 

أولًا: يجب على الطالب التسجيل على موقع وزارة الصحة عبر الرابط التالي:

https://egcovac.mohp.gov.eg/#/home

حيث يحصل الطالب بعد التسجيل على الموقع على رقم الطلب الذي يجب عليه أن يحتفظ به.

 

ثانيًا: يقوم الطالب بالتسجيل على موقع الجامعة لمعرفة موعد ومكان التطعيم:

1. رابط تسجيل طلاب الكليات داخل الحرم الجامعي  ( ذكور )
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/Banin

 

2. رابط تسجيل طلاب الكليات داخل الحرم الجامعي  (إناث)
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/Banat

 

3. رابط تسجيل طلاب الكليات خارج الحرم الجامعي  ( ذكور  + إناث)
http://app2.helwan.edu.eg/COVID19VAC/OutHelwan

 

على الطلاب الحضور في الموعد المحدد حسب إفادة التسجيل، مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية.

 

ثالثًا: يقوم الطالب بطباعة الإفادة والتوجه بها للحصول على التطعيم في المركز والموعد الموضح بالإفادة، حيث لن يمكن لأي طالب الحصول على التطعيم بدون الإفادة.

 

ونوه اتحاد طلاب جامعة حلوان بأنه على جميع طلاب الجامعة مكن لم يتلقوا الجرعة الأولى أن يسارعوا بالتسجيل على موقع وزارة الصحة وموقع الجامعة لتلقي التطعيم. 

جامعة حلوان إتحاد طلاب جامعة حلوان تطعيم الطلاب القدامى لقاح فيروس كورونا كورونا

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