بعد ظهوره في تتر السرب .. الجمهور يشيد بـ أحمد السقا

تصدر الفنان أحمد السقا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد طرح إعلان فيلمه الجديد “السرب”.

أشاد الجمهور بأداء الفنان أحمد السقا، من خلال التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث جاءت التعليقات كالتالي: “اقسم بالله انا فرحت جدا والله أما شوفت أن في تغير في ثقافة التمثيل عندنا .. أحمد السقا ممثل تيقيل جدا".

و" بقت الأفكار كلها عن حاجات كويسه وإيجابية بدل الاختيار او الممر السرب حاجات تخلي الواحد يفرح أن هو بيفخر بمصر وان احنا عندنا ابطال بجد في كل المجالات".

فيلم "السرب" يتناول الضربة الجوية التى نفذها الجيش فى ليبيا ضد داعش، إنتاج شركة سينرجى ومن تأليف عمر عبد الحليم وإخراج أحمد نادر جلال، ومن بطولة أحمد السقا وهند صبرى، ومنى زكى، ودياب، وكريم فهمى، وآسر ياسين، وشريف منير ومحمود عبد المغنى.



يذكر أن قال المنتج، جمال العدل، إنه حال مشاركة بطل جديد في أي عمل فني؛ تكون هناك مخاطرة عالية، لأن المغامرة لا بد أن يكون لها حسابات خاصة، من أجل إنجاح العمل.

وأضاف جمال العدل، خلال لقاء له لبرنامج “السيرة” عبر فضائية “دي ام سي"، أن وجود فنان كبير في العمل، مثل الفنان عادل إمام، يطمئن فريق العمل والإنتاج.