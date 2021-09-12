الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وثيقة بين الدولة والمواطن

قال طارق رضوان رئيس مجلس حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضمنت 4 محاور تمس بشكل مباشر جميع الحقوق الخاصة بالمواطن المصرى سواء كانت سياسية أو اجتماعية او اقتصادية.

وأضاف" رضوان "خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" المذاع على قناة "سى بى سى"، أن هذه الاستراتيجية هى بمثابة عقد مابين السلطة التنفيذية المتمثلة فى الحكومة و الوزارات و الهيئات و المواطن المصرى



وأوضح رئيس مجلس حقوق الانسان بمجلس النواب ، أن ماحدث من تطور على الساحة الاجتماعية خلال السبع الماضية ، لافتا إلى أن الدولة المصرية كانت فى السبع سنوات الماضية تحارب ارهاب و تبدأ إنطلاقة جديدة اقتصادية و تشريعية و سياسية

و أكد أن هناك رؤية وانطلاقة جديدة لترسيخ القواعد للممارسة السياسية جنبا إلى جنب.